Ramona Bădescu a petrecut Paştele în ţară

Ca în fiecare an, aşa cum face de când s-a stabilit în Italia, frumoasa actriţă Ramona Badescu a venit acasă de Paşte, pentru a petrece sărbătorile la Craiova, alături de părinţii ei. Vedeta a fost aşteptată de mama ei şi răsfăţată cu toate bunătăţile tradiţionale.

Ramona a fost, în Vinerea Mare, şi la Mănăstirea Călui, unde s-a şi spovedit şi a avut ocazia să cânte la slujbă. „M-am bucurat, ca în fiecare an, că am venit acasă pentru a fi alături de părinţii mei de Paşte. Fizic nu a fost prea bine, pentru că am mâncat mult. Mama m-a aşteptat acasă cu toate preparatele traditionale. Am gătit şi eu în ziua de Paşte, am făcut împreună cu mama prăjitura „Deşteaptă”, chiar aşa se numeşte. Această prăjitură îi place şi iubitului meu şi bineînţeles că o să-i duc şi lui în Italia câte ceva din ce am pregătit la Craiova. Am gustat din drob, care a fost foarte bun, ca şi ciorba de miel… mă uitam la masa plină şi deja mă săturam! Aici, de Paşte, se mănâncă multă carne, care e greu de digerat. După aceste sărbători, o să urmez o cură de detoxifiere”, a declarat artista, care s-a întors, ieri, la Roma.