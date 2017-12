Randamente peste inflaţie ale fondurilor de pensii private

În pofida crizei, cele 25 de fonduri de pensii private au avut, în perioada 31 august 2008 - 31 august 2009, randamente peste rata inflaţiei din intervalul menţionat, generînd „cîştiguri atractive”, potrivit Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). „Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au obţinut în ultimul an un randament mediu de 15,53% (ponderat cu cota de piaţă după activul net), de trei ori mai mare decît rata inflaţiei din aceeaşi perioadă (4,96%). De altfel, fondurile de pensii private obligatorii au obţinut în ultimul an randamente semnificativ mai bune decît toate instrumentele financiare cu venit fix, în care au investit 90%-95% din active”, se arată într-un comunicat al asociaţiei. Randamentul mediu al titlurilor de stat emise în aceeaşi perioadă a fost de 11,69%, ponderat cu valoarea emisiunii, sau 11,83%, ca medie aritmetică simplă, neponderată. Obligaţiunile municipale au furnizat un randament mediu de 14,22% (ponderat) sau 14,34% (neponderat), iar obligaţiunile supranaţionale (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) emise în lei au avut randamente de 8,57% (ponderat) sau 10,59% (neponderat), potrivit APAPR. Asociaţia arată că obligaţiunile corporative emise în lei şi existente pe piaţă au oferit în ultimul an un randament mediu de 8,84% (ponderat) sau 10,27% (neponderat), iar băncile au remunerat depozitele în lei ale populaţiei cu o dobîndă medie estimată la 13,47% (12,56% pe depozitele existente în sold şi 14,37% pentru depozitele nou-atrase). „În aceste cinci clase de active - titluri de stat, obligaţiuni municipale, corporative, supranaţionale şi instrumente de piaţă monetară - fondurile de pensii private obligatorii au investit în ultimul an circa 90%-95% din active. Restul banilor au fost investiţi în acţiuni şi fonduri mutuale (sub 5% în total, expunere medie), care au ajutat, mai ales în 2009, la creşterea performanţei fondurilor de pensii”, se spune în comunicat. De asemenea, fondurile de pensii private facultative (pilonul III) au obţinut un randament mediu de 10,65%, de peste două ori mai mare decît rata inflaţiei pe perioada respectivă, de 4,96%. Performanţa mai redusă faţă de cea a fondurilor de pilon II este explicată de APAPR prin ponderea mai ridicată a acţiunilor în portofoliile fondurilor facultative. Astfel, deşi acţiunile au adus pierderi în ultimul an, pe termen lung ele păstrează un potenţial de creştere mai ridicat decît alte instrumente financiare şi vor compensa rezultatele inferioare obţinute pe termen scurt, apreciază asociaţia. De la lansare şi pînă în prezent, fondurile obligatorii au înregistrat un randament mediu anualizat de 14,22% (8,95% real, peste inflaţie), iar toate fondurile facultative au obţinut un randament mediu anualizat de 6,97% (0,41% peste inflaţie).