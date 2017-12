Randy Quaid şi soţia sa au fost arestaţi pentru că nu şi-au plătit facturile

Actorul american Randy Quaid, nominalizat la premiile Oscar şi soţia sa, Evi, au fost arestaţi joi, după ce conducerea unui hotel a depus o plîngere împotriva lor, pentru neplata unei facturi de 10.000 de dolari. Poliţia din Santa Barbara a indicat într-un comunicat că plîngerea a fost făcută la începutul lui septembrie, de conducerea unui hotel din California. Pe numele actorului şi al soţiei lui au fost emise mandate de arestare, o procedură obişnuită în cadrul unei anchete de acest tip. Randy Quaid şi soţia sa sînt acuzaţi de spargere, escrocherie şi complot. Poliţia a stabilit cauţiunea la 20.000 de dolari fiecare. Drew Sugars, un purtător de cuvînt al poliţiei din Santa Barbara, a indicat că detectivii nu au reuşit, pînă în prezent, să-l audieze pe actor.

Site-ul tmz.com, specializat în ştiri despre celebrităţi, menţionează faptul că Randy Quaid, în vîrstă de 58 de ani şi soţia sa, un fost model, au fost arestaţi în Marfa, Texas. Purtătorul de cuvînt al actorului nu a putut fi contactat. Randy Quaid, fratele mai mare al actorului Dennis Quaid, a apărut în numeroase filme, precum ”Nebuni din dragoste”, ”Vecinii”, ”Magica legendă a spiriduşilor”, ”Ziua în care lumea s-a sfîrşit”, însă cele mai cunoscute roluri ale sale sînt cele din ”Regele popicelor”, seria National Lampoon şi ”Brokeback Mountain”, recompensat cu premiul Oscar. A fost nominalizat la premiile Oscar, Globul de Aur şi BAFTA, pentru rolul din ”The Last Detail” (1973), a cîştigat un Glob de Aur pentru ”LBJ: The Early Years” şi are o stea pe Walk of Fame.