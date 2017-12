Ranfluarea epavelor din Portul Constanţa, pe ultima sută de metri

Operaţiunile de ranfluare navei cambodgiene „Karim 1” şi a podului rulant de la „Minmetal”, desfăşurate în Portul Constanţa, în dana 0 şi respectiv în dana 64, sînt aproape de finalizare. Potrivit reprezentantului firmei de scafandri „Atriamar Star” SRL, Valentin Plohod, care efectuează cele două operaţiuni, în următoarele cîteva zile ambele acţiuni de scoatere a epavelor din acvatoriul portuar se vor încheia. „Am ajuns în faza în care efectuăm ultimele manevre. Nava cambodgiană este pe jumătate deasupra apei. Mai exact, pupa este ridicată cu opt metri deasupra apei, iar prova cu trei metri. Lucrăm non stop la scoaterea apei din navă şi a mîulului care s-a depus în perioada cît a stat pe fundul danei RoRo 2", a declarat Valentin Plohod. Referitor la scoaterea sutelor de tone de fier care blochează de peste cinci săptămîni dana 64, reprezentantul firmei de scafandri a declarat că doar sala maşini a podului rulant 2 mai este în acvatoriu. "Mai avem de scos circa 25% din podul prăbuşit în 8 iunie. A mai rămas în apă doar sala maşini. Practic, acum e partea cea mai dificilă: mai întîi vom scoate agregatele şi tot ce se poate din interiorul sălii, apoi vom scoate carcasa cu ajutorul macaralei plutitoare , care are 100 tone forţă, adică atît cît am apreciat că are sala maşini", a explicat Valentin Plohod.

Dispar urmele

Ambele operaţiuni de ranfluare se derulează cu dificultate din cauza condiţiilor în care lucrează echipele de scafandri şi de tăietori. "Cel mai riscant este atunci cînd oamenii sînt sub apă. Cantitatea de fiare contorsionate este foarte mare şi oricînd se poate întîmpla ceva. De asemenea, am avut parte şi de condiţii meteo potrivnice, însă pînă acum totul a decurs bine. Sîntem pe ultima sută de metri şi sperăm ca pînă la final să nu avem vreun accident", a spus Plohod.

Ranfluarea navei “Karim 1”, scufundată în dana 0 a Portului Constanţa în noapte de 29 mai, s-a derulat în mai multe etape: s-au scos toate obiectele de pe navă şi s-a etanşat, apoi s-au montat zeci de paraşute şi baloane pentru ranfluare şi s-a repus vasul pe chilă dreaptă. Ulterior, s-a început pomparea apei din magaziile navei, scoaterea mîlului şi ridicarea acesteia cu baloane umplute cu aer. Referitor la cele 800 de tone de fier care au blocat săptămîni la rînd putem spune doar că în cîteva zile vor fi şterse şi ultimele urme ale accidentului. Mai exact, înainte de sfîrşitul acestei săptămîni va fi scoasă din apa mării şi sala maşini care coordona calea rulantă a podului nr. 2, locul în care şi-au găsit sfîrşitul două dintre victimele catastrofei navale.