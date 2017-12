Ranfluarea hidroavioanelor va dura trei săptămâni

Scafandrii Forţelor Navale care se ocupă de ranfluarea hidroavioanelor din lacul Siutghiol spun că procedurile sunt foarte periculoase şi că, din cauza condiţiilor extreme, misiunea va dura aproape trei săptămâni. „Azi-dimineaţă (vineri – n.r.), am început decolmatarea părţii din spate a unui hidroavion de unde am scos, joi, o altă bucată. Am introdus balonul în apă şi am reuşit să scoatem o bucată de aproape doi metri pătraţi. Am repetat manevra pentru partea din faţă a aparatului de zbor, unde se află o bucată de aproape 4-5 metri lungime. Avioanele sunt fabricate din aluminiu, iar părţile sunt îmbinate prin nituire şi cedează imediat. Vom continua decolmatarea în întregime, pe o lungime de şapte metri, după care, cu două sau trei baloane de ranfluare vom încerca să scoatem bucata cea mai mare. Prima piesă scoasă la suprafaţă a avut în jur de 350 de kilograme. Vizibilitatea este cel mai mare impediment. Mergem pe bâjbâite, pentru că nu se vede nimic. Dacă ar fi fost o adâncime mai mare, de 20-25 de metri, ar fi fost mai bine pentru noi, aşa..., fiind doar trei-şase metri, fără curenţi, mâlul rămâne pe loc. Operaţiunile vor mai dura în jur de trei săptămâni. Asta pentru că ce curăţăm de mâl astăzi, mai bine de jumătate este pus mâine la loc“, a declarat căpitan comandor Laurenţiu Cocea, comandantul Grupului Scafandri de Mare Adâncime (GSMA) din cadrul Centrului de Scafandri Constanţa.

DESCOPERIRE Epavele hidroavioanelor Savoia Marchetti S55 şi Heinkel HE 114, ce au aparţinut cel mai probabil Escadrilei 101 Hidroaviaţie din cel de-al doilea Război Mondial, au fost localizate pe fundul lacului Siutghiol de scafandrii constănţeni Pascale Roibu şi Iulian Rusu. „Am căutat pe lac, în faţa fostelor hangare de pe mal, vreo două luni. Noi aveam atunci un sonar mic care acoperea o fâşie de doar un metru. Am zis să lăsăm între zonele scanate cam doi-trei metri. Dar am găsit numai pietre. Au început să apară povestitorii care chiar ştiau amănunte despre fundul lacului. În timp, am restrâns zona căutărilor la o rază de 20 de metri, iar în decembrie am reuşit să dăm de coada unui avion“, a declarat Iulian Rusu.