Operaţiunea de ranfluare a navei "Karim 1", pavilion Cambogia, s-a complicat exact în ultima etapă, în momentul în care s-au montat pompele submersibile şi trebuia să înceapă scoaterea apei din navă. Mai exact, cînd au început să pompeze apa din sala maşinilor şi din tancurile de balast de la prova navei, echipele de scafandri ale "Atriamar Star" SRL, care efectuează operaţiunea de ranfluare, au descoperit noi porţiuni decupate din pereţii navei şi de existenţa cărora nu au fost anunţaţi la semnarea contractului. "Trebuia să începem să scoatem apa din navă încă de la începutul săptămînii. Cînd am crezut că am terminat operaţiunea de etanşare a navei am descoperit decupaje de tablă din pereţii magaziilor, şi nu numai, despre care nu am ştiut. Acestea fiind multe şi mari, am muncit toată săptămîna la etanşarea lor", a declarat administratorul firmei de scafandri, Valentin Plohod. Pentru scoaterea apei din vasul cambogian se vor utiliza patru pompe submersibile: două cu un debit de 500 mc/h fiecare şi alte două a 150 mc/h debit fiecare. Cei care efectuează operaţiunea apreciază că, cel mai tîrziu la începutul săptămînii viitoare, "Karim 1" va fi repusă pe linia de plutire. "Pînă acum am avut surprize peste surprize. Să sperăm că nu vor mai fi şi altele şi vom reuşi să finalizăm operaţiunea de ranfluare în cîteva zile. Deşi a fost mult întîrziată de anumite lucrări de reparaţii efectuate de echipajul navei şi neanunţate scafandrilor, operaţiunea de ranfluare a navei cambogiene se va finaliza în termenul de 30 zile prevăzut în contract. După ce scafandrii vor repune nava pe linia de plutire, aceasta va fi urcată pe doc, supusă unei expertize care va constitui proba principală în dosarul de urmărire penală a comandantului sirian şi abia apoi va intra în reparaţii.

"Karim 1" s-a scufundat în dana 0 a Portulului Constanţa în seara de 29 mai, din cauza unor reparaţii efectuate ilegal la corpul navei. Armatorul navei a semnat pe 1 iunie un contract cu firma specializată de scafandri "Atriamar Star" SRL pentru scoaterea epavei din acvatoriul Portului Constanta, în termen de 30 de zile. După ce scafandrii au scos capacele de la magaziile şi coridoarele navei şi obiectele personale ale marinarilor şi muncitorilor care au efectuat reparaţii la bordul vasului, s-au montat 38 de baloane şi paraşute pentru ranfluare, care au ridicat pupa şi prova navei cu aprox. un metru. Acum două săptămîni, cu ajutorul remorcherului gigant "Activ King", aparţinînd societăţii Grup Servicii Petroliere, "Karim 1" a fost repusă pe chilă dreaptă.