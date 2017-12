Răniţi libieni trataţi la Eforie Sud

Atunci când vine vorba de turismul balnear, potenţialul ţării noastre este uriaş, lucru remarcat, de altfel, şi de reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din Turism. O dovadă în plus aduce şi Complexul Balnear „Vraja Mării”, din Eforie Sud, care a încheiat un parteneriat cu Ambasada Libiei la Bucureşti privind recuperarea medicală a libanezilor răniţi în conflictul civil din Libia, din 2011. „Primul grup de pacienţi libieni a sosit în urmă cu o săptămână. Este vorba de 12 persoane, care vor beneficia de tratament de recuperare pe o perioadă de până la trei luni. Costurile sunt suportate în totalitate de guvernul libian”, a declarat directorul de marketing al Complexului Balnear, Oana Crângaşu. Ieri, unitatea a primit vizita unei delegaţii din partea Ministerului Sănătăţii din Libia, condusă de ambasadorul Libiei la Bucureşti, Excelenţa Sa Ibrahim Ghait. Demnitarii au stat de vorbă cu pacienţii şi au vizitat complexul. „Mă aştept ca un număr mai mare de pacienţi libieni să vină aici, însă acest lucru depinde foarte mult de rezultatele tratamentelor urmate de acest prim grup. Am rămas impresionat de ceea ce am văzut şi mă gândesc chiar să vin cu soţia mea aici, în această vară”, a declarat ambasadorul Libiei la Bucureşti, Excelenţa Sa Ibrahim Ghait. Potrivit coordonatorului medical din cadrul Complexului „Vraja Mării”, dr. Camelia Ciobotaru, fiecare din cei 12 pacienţi urmează un tratament personalizat. Ei beneficiază, printre altele, de hidroterapie cu nămol şi apă din lacul Techirghiol, băi de plante, masaj şi gimnastică de bazin. „Aparatura folosită este de ultima generaţie, iar personalul beneficiază de cea mai bună pregătire. Pacienţii s-au prezentat la noi cu sechele în urma unor plăgi împuşcate”, a mai spus dr. Ciobotaru. La finalul vizitei, demnitarii libieni au înmânat personalului medical şi conducerii complexului diplome onorifice pentru activitatea derulată.