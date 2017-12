Raoul, trup şi suflet pentru… Mirabela Dauer

Chiar dacă s-a lansat pe piaţa muzicală în urmă cu cîţiva ani, ca interpret, Rareş Borlea, alias Raoul, este, de aproximativ trei ani, compozitorul Mirabelei Dauer. Interpretul-compozitor are numai cuvinte de laudă pentru Mirabela, căreia i s-a dedicat trup şi suflet, fiind aproape tot timpul alături de ea, la orice eveniment la care artista este invitată. „Cel mai frumos lucru care mi s-a întîmplat este acela de a o fi cunoscut pe Mirabela... de a deveni prieteni şi de a colabora. Am creat cîntece pentru ea, de fapt, am creat ceva ce deja exista în sufletul meu, dar Mirabela a scos afară totul şi a dat viaţă”, a mărturisit Raoul.

Tînărul de numai 28 de ani s-a născut la Turda, în judeţul Cluj şi s-a familiarizat cu lumea showbiz-ului încă de la vîrsta de 14 ani, cînd prezenta emisiunea de dimineaţă la postul local de televiziune. Debutul muzical l-a avut în urmă cu şase ani, în oraşul natal, cu albumul intitulat „Raoul”, de atunci îmbunătăţindu-şi mereu stilul muzical. După succesul avut în 2004, cu piesa „Dă-mi mîna ta”, Raoul a lansat, în acelaşi an, albumul cu acelaşi nume, precum şi un album de colinde şi cîntece de Crăciun, „Deschideţi poarta Raiului”. Apoi, artistul a început fructuoasa colaborare cu Mirabela Dauer, care continuă şi în prezent.