Rapid - Farul Constanţa 0-2, în Cupa României

Farul Constanţa a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, în Giuleşti, într-un meci din Grupa C a Cupei României la fotbal.

Farul a început meciul din Giulești cu un jucător născut în 2006 (Sali), doi în 2005 (Borza și Mazilu), trei în 2003 (Sîrbu, Cojocaru și Andronache), în timp ce Alibec, Larie, Pitu, Torje nu s-au aflat nici măcar în lot. În plus, Nedelcu, Benzar și L. Munteanu au lipsit și ei, dar din motive medicale.

Farul s-a impus prin golurile marcate de Carlo Casap (45+4 - penalty), după un fault comis de Mattias Kait la Luca Andronache, şi de tânărul Adrian Mazilu (90+7), care a marcat primul său gol pentru echipa constănţeană, la vârsta de 17 ani.



Rapid a avut o mare ocazie la 0-0, când Marko Dugandzic nu a reuşit să trimită mingea în plasă de la un metru (38).

Au evoluat - Rapid (antrenor Adrian Mutu): Drăghia - Onea (79 Iordache), Săpunaru, Iacob, Fl. Ștefan - Kait, Crepulja, Ciobanu (46 Albu) - Pănoiu (67 Sefer), Dugandzic (79 Ioniță), Vojtus (56 Luckassen). Rezerve: Moldovan - Iordache, Grigore, Ignat, Ioniță, Marzouk.

Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - Sîrbu (58 Mboko), Corinus, M. Popescu, Borza (58 Kiki) - Doukoure, Artean, Casap - Andronache (46 Mazilu), Moldoveanu (67 R. Ion), Sali (58 Cojocaru). Rezerve: Aioani - Grameni, Băluță, Morar.

"Sunt fericit, am făcut un meci mare, am fost inspirați în tot ce am făcut", a declarat Gheorghe Hagi, după succesul din Giulești.