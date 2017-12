Răpit din şcoală

Mama unui copil, în vîrstă de opt ani, a sunat disperată, ieri dimineaţă, la 112 cerînd ajutorul poliţiştilor, cărora le-a spus că fiul ei a fost răpit din şcoala în care învaţă. Oamenii legii au ajuns la Şcoala 31, situată pe bulevardul I.C. Brătianu, din Constanţa şi au început cercetările. Elevul de serviciu le-a spus lucrătorilor Secţiei 4 Poliţie că băiatul a fost luat din şcoală de un tînăr care a profitat de aglomeraţia din pauză, l-a dus în parcare, l-a urcat pe o motocicletă şi a plecat cu el. „Am primit un telefon de la învăţătoarea fiului meu, care mi-a zis că nu reuşeşte să-l găsească pe Sebastian. Mi-a spus că băiatul s-a dus la toaletă şi nu s-a mai întors. Imediat cum am auzit, mi-am dat seama că în dispariţia copilului este implicat fostul meu soţ, care m-a ameninţat de mai multe ori pînă acum că îl va răpi pe Sebastian”, a declarat Iolanda Stamate, de 26 de ani, mama copilului. Poliţiştii constănţeni şi-au alertat imediat colegii din Ovidiu, care au mers la domiciliul fostului soţ, Cristinel Veru, de 32 de ani, şi l-au găsit pe băiat acasă la bunicii săi, care le-au spus oamenilor legii că micuţul a plecat singur de la şcoală şi a ajuns în Ovidiu cu microbuzul. Mama copilului este convinsă însă că planul a fost pus la cale de fostul ei soţ şi de fratele acestuia. „Noi am divorţat în 2006. Instanţa de judecată mi-a încredinţat copilul prin hotărîre judecătorească definitivă, dar am vrut să ne înţelegem ca oamenii şi l-am lăsat pe copil să locuiască şi în casa bunicilor din partea tatălui, la Ovidiu. În iulie 2008, am plecat la muncă în Italia şi l-am lăsat pe băiat în grija lor. Am fost nevoită să mă întorc în februarie anul acesta, pentru că nici măcar nu mă lăsau să vorbesc cu el cînd sunam de acolo. Am revenit în ţară, l-am luat pe copil de la socrii mei şi l-am adus în Constanţa, unde locuiesc eu. Tatăl lui nu s-a împăcat cu ideea că eu îl cresc pe băiat şi de atunci mă ameninţă că o să-l ia de lîngă mine”, a mai spus Iolanda Stamate. Femeia susţine că a primit ameninţări şi din partea cumnatului ei: „Mi-a zis că va plăti nişte indivizi ca să îl răpească pe băiat. Mi-a spus şi cît o să le dea: 200 de euro.” Mama băiatului a depus la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa o plîngere penală împotriva fostului ei soţ. Oamenii legii continuă ancheta pentru a afla împrejurările exacte în care s-a petrecut incidentul de ieri. Poliţiştii spun că tatăl băiatului, Cristinel Veru, ar putea fi cercetat pentru nerespectarea unei hotărîri judecătoreşti. Profesorii Şcolii nr. 31 spun că s-au obişnuit deja cu acest conflict, pentru că este a treia oară cînd rudele din partea tatălui vin la unitatea de învăţămînt să ia copilul.