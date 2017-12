Răpită din faţa blocului?

Disperare într-o familie din Constanţa. Fiica de 34 de ani a dispărut de mai bine de trei zile, iar de atunci, familia nu mai ştie nimic de soarta ei. Tatăl Cameliei Fântână speră că fiica lui este în viaţă şi crede că aceasta a fost drogată sau sechestrată. Ultima dată părinţii au văzut-o duminica trecută, când a plecat să cumpere câte ceva de la buticul de lângă bloc. „Seara, am trimis-o să ia seminţe şi bere de la magazin şi ea vroia să-şi ia ţigări. Am văzut că întârzie şi am sunat-o, dar nu mi-a răspuns. M-am gândit că poate s-a întâlnit cu cineva şi s-a oprit la vreo cafea. Dimineaţă, la 5, a sunat interfonul şi era ea. I-am auzit doar vocea. Avem probleme cu interfonul şi am întrebat-o dacă s-a deschis uşa şi ea mi-a spus: „Da, tată, s-a deschis”. Văzând că nu urcă, m-am gândit că iar s-a blocat uşa şi am zis să cobor. Când am ajuns în faţa blocului, am găsit o piatră pusă la uşă, ca să nu se închidă, m-am uitat în stânga şi în dreapta, dar nu am văzut-o nicăieri. Chiar în faţă era o maşină neagră cu geamuri fumurii, dar nu i-am dat importanţă. M-am gândit că poate a strigat-o cineva şi s-a întors şi a pus piatra ca să nu mai sune când o să revină. Am urcat în casă şi apoi m-am uitat iar pe geam, dar maşina dispăruse”, a declarat Dumitru Fântână, tatăl tinerei dispărute. Bărbatul a spus că a încercat să o sune, însă telefonul ei este închis. El a adăugat că de fiecare dată fiica lor i-a sunat să le spună dacă întârzie. „Am luat legătura cu toate cunoştinţele ei pe care le ştiam, însă nimeni nu ştie nimic. Soţia mea a fost şi la prietenul ei, Mihai, însă acesta i-a spus că s-au certat vineri (vinerea trecută - n.r.) şi că de atunci nu ştie nimic de Cami. Nu ştim unde să mai mergem şi ce să facem”, a adăugat, disperat, tatăl.

SECHESTRATĂ? Părinţii s-au dus, ieri, la locul de muncă al fiicei lor, însă au aflat că, de luni, aceasta nu a mai mers nici la serviciu, la call-centerul Comdata Service. „Cei de la birou nu ştiau nimic de ea. Câteva colege au spus că au încercat şi ele să ia legătura cu ea, însă în zadar. Îmi pare rău că nu am luat numărul de la maşina cu geamuri fumurii, dar în momentele acelea nu m-am gândit că se poate întâmpla ceva. Mă gândesc că a fost sechestrată, deoarece niciodată nu a plecat aşa. Poate duminică seara a fost la discotecă şi a fost drogată, nici nu mai ştiu la ce să mă gândesc”, a mai spus Dumitru Fântână. Acesta a adăugat că fiica sa a fost plecată din ţară, în Anglia, şi s-a întors în urmă cu şase luni. Ieri, bărbatul a depus o plângere la Secţia 4 de Poliţie Constanţa, în care a reclamat dispariţia fiicei lui.

SEMNALMENTE La momentul dispariţiei, Camelia Fântână era îmbrăcată cu o pereche de blue jeans, o geacă albastră şi era încălţată cu pantofi sport albi. Semnalmentele tinerei sunt: 1,70 metri înălţime, 55-60 kilograme, păr lung creţ, castaniu, ochi căprui şi buze cărnoase. Tânăra are un tatuaj pe mâna dreaptă şi unul între sâni. Persoanele care pot oferi orice informaţie sunt rugate să sune la 112 sau la redacţia ziarului „Telegraf”, la tel. 0241.488.210, 0241.550.654 sau 0241.755.521.