Rapoarte de evaluare pentru persoanele juridice

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa a analizat valorile rezultatelor din rapoartele de evaluare/reevaluare depuse de contribuabili în cursul anului 2011. Directorul executiv al SPITVBL, Virginia Uzun, spune că în urma analizei făcute au fost constatate diminuări nejustificate ale valorilor de inventar existente în evidenţele fiscale ale SPITVBL. Ca urmare, la nivelul instituţiei a fost înfiinţată o comisie alcătuită din director executiv, director executiv adjunct, expert al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), avocaţii instituţiei, şeful Biroului Juridic, şeful Serviciului Persoane Juridice, şeful Serviciului Constatare şi Control, care are ca sarcină analizarea rapoartelor în cauză. În urma analizei, mai mulţi contribuabili din municipiul Constanţa au fost informaţi cu privire la deficienţe în modul de întocmire a rapoartelor de evaluare. „Au fost constatate greşeli în modul de calcul, lipsa unor informaţii şi documente obligatorii la întocmirea rapoartelor de evaluare în general, potrivit standardului internaţional de evaluare şi întocmirea rapoartelor de evaluare în alte scopuri decât modificarea valorilor de inventar înregistrate în contabilitatea beneficiarului, solicitându-se acestora reanalizarea rapoartelor sub aspectul erorilor semnalate şi precizări cu privire la ajustările în minus, sub preţul pieţei“, a declarat Uzun.