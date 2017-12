Raport AP și pentru spitale, după penitenciare și centre de arest

Avocatul Poporului (AP) are în curs de finalizare Raportul special privind situaţia din penitenciare şi aresturile poliţiei și mai are are în vedere şi elaborarea unui Raport special referitor la condiţiile din unităţile spitaliceşti ale sistemului de stat, potrivit unui comunicat al instituției. AP, Victor Ciorbea, alături de Erzsebet Dane, adjunct al AP, Ecaterina Mirea şi Andreea Băicoianu, consilieri, s-au întâlnit cu secretarul general al European Ombudsman Institute, Josef Siegele, şi cu o delegaţie de parlamentari din Austria, membri ai comisiei pentru petiţii. În context, Victor Ciorbea a declarat că este în curs de finalizare Raportul special al AP privind situaţia din penitenciare şi aresturile poliţiei. Adjunctul AP, Erzsebet Dane, a adăugat faptul că instituţia are în vedere şi elaborarea unui Raport special referitor la condiţiile din unităţile spitaliceşti ale sistemului de stat. Reprezentanţii AP au mai spus că în ultimul an au crescut considerabil numărul memoriilor trimise, dar şi cel al audienţelor acordate. Drept urmare, au cunoscut o creştere și numărul sesizărilor din oficiu şi cel al anchetelor efectuate.