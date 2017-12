Raport CIA despre ”SUA ca exportator de terorism”

”SUA sunt exportator de terorism”, arată un raport secret al CIA publicat miercuri, de WikiLeaks, un fenomen care, dacă va deveni o percepţie larg răspândită, va deteriora relaţiile cu aliaţii şi va scădea disponibilitatea acestora către activităţi extrajudiciare, relatează ”Washington Post”. Aceasta este concluzia unui raport de trei pagini, realizat în februarie, de Celula Roşie (Red Cell) a Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), un centru de analize creat după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, de către directorul de atunci al Agenţiei, George Tenet, cu scopul de a furniza ”analize instantanee asupra unei întregi serii de probleme analitice”.

Intitulat ”What If Foreigners See the United States as an «Exporter of Terrorism»?” (Şi dacă străinii percep SUA ca un ”exportator de terorism”), documentul îl citează, între alţii, pe David Headley, cu dublă cetăţenie pakistaneză şi americană, pentru a demonstra că Washingtonul este un exportator de terorism. Headley a pledat vinovat, anul acesta, de acţiuni de monitorizare pentru susţinerea atacurilor de la Mumbay, în 2008, comise de Lashkar-i-Taiba, în care au fost ucise 160 de persoane. Gruparea i-a facilitat deplasarea între SUA, Pakistan şi India. Asemenea ”exporturi” nu sunt noi, se arată în raport. În 1994, un doctor evreu american, Baruch Goldstein, a emigrat din New York în Israel, s-a alăturat grupării extremiste Kach şi a omorât 29 de palestinieni, în timpul unei rugăciuni la Mormântul Patriarhilor, în Hebron. Acest atentat a declanşat un val de atentate în autobuz, comise de o grupare extremistă palestiniană, în 1995.

Purtătoarea de cuvânt a CIA, Marie Harf, a minimizat impotanţa documentului. ”Acest tip de produs analitic, identificat în mod clar ca provenind de la Celula Roşie a Agenţiei, are doar rolul de a stimula gândirea şi de a prezenta diverse opinii”. ”În timp ce experţii în lupta antiteroristă se concentrează asupra ameninţărilor interne, al-Qaida şi alte grupări teroriste ar putea să-şi fi intensificat recrutarea de americani care să opereze în străinătate. Iar dacă această marcă devine cunoscută, partenerii străini ai Washingtonului ar putea deveni refractari, ar putea chiar cere extrădarea de cetăţeni americani pe care-i suspectează de terorism. Refuzul SUA de a extrăda cetăţeni americani ar putea afecta alianţele, iar, în cazuri extreme, ar putea determina unele guverne să extragă în secret cetăţeni americani suspectaţi de terorism, provenind de pe teritoriul american”, avertizează raportul.