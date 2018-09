Raport negativ pentru interzicerea ţigaretelor electronice în spaţiile publice închise

19:17:29 / 25 Septembrie 2018

Sa se dea drumu la fumat iar ca vine iarna

Va bate-ti joc de fumatori ne lasati in strada ca pe caini penturu o tigara. Iesim si noi in oras sa ne relaxam la o cafea e bataie de joc legea asta. Au fost locuri pentru nefumatori si saloane amenajate special ele fiind goale tot timpul cum este si acum in cafenele ... care cafenele :D nu mai iese nimeni la cafea decat unde se fumeaza, si acolo unde se fumeaza e la limita legii tot spatiu inchis fiind.