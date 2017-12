Raportul CSAT a readus în discuţie legătura dintre Băsescu şi Omar

Plenul Parlamentului a luat în dezbatere, ieri, raportul CSAT pe 2007, unii parlamentari criticînd proasta gestionare a cazului Omar Hayssam, în care ar fi implicat şi “şeful suprem al acestei instituţii”, Traian Băsescu, aspect evidenţiat într-o interceptare telefonică. Preşedintele de şedinţă, Norica Nicolai a prezentat raportul ca fiind “Strategia de apărare naţională a ţării”, dar reprezentantul Comisiei pentru Apărare, liberalul Mihăiţă Călimente, a citit raportul comisiilor referitor la Raportul de activitate al CSAT pe 2007. După prezentarea raportului comisiilor de specialitate, deputatul conservator Dragoş Dumitriu, indignat de faptul că sfîrşitul de mandat ar putea fi un motiv de trecere cu uşurinţă peste rapoarte precum cel al CSAT, a susţinut că Băsescu s-ar identifica cu un personaj dintr-o înregistrare celebră legată de Hayssam: “Dacă dvs aţi înţeles că CSAT ne-a reprezentat interesele şi s-a implicat în problemele majore şi de securitate a ţării, cred că am înţeles un pic greşit. Acum cîteva luni a existat o interceptare telefonică între un procuror (Ciprian Nastasiu - nr.r) şi un terorist. Din interceptarea respectivă reieşea că şeful suprem al CSAT ar putea fi asimiliat cu un personaj din acea interceptare. Un senator a adresat o întrebare: Este oare “Profesorul” unul şi acelaşi cu un înalt personaj politic? Niciun răspuns. Acum cîteva săptămîni a apărut o declaraţie în presă a respectivului terorist, în care personajul respectiv e nominalizat. Nu mai e niciun dubiu din acest punct de vedere. Oare s-a discutat în CSAT ipoteza ca un super înalt personaj politic al ţării să facă parte din acest organism şi cum contribuie relaţiile acestuia cu teroriştii la apărarea ţării?”. În replică, senatorul PNL Norica Nicolai a spus: “Nu mă pot abţine să nu dau un răspuns la ceea ce întreba colegul meu deputat. Am primit un răspuns la întrebarea mea. Din nefericire pentru România, mi l-a dat Omar Hayssam şi nu cine ar fi trebuit să mi-l dea. Aşa că instituţiile au şi ele oamenii pe care îi merită, şi e păcat, pentru că România şi instituţiile sale ar merita şi mai mult”. Anterior, ea comentase, referindu-se tot la preşedintele Băsescu, că riscurile de securitate naţională vin din “fragilitatea moralei şi competenţei unora care sînt aşezaţi de Constituţie şi de lege să apere securitatea ţării”. Dezbaterile pe raportul CSAT vor fi reluate la următorul plen comun, şedinţa fiind închisă din cauza numărului mic de parlamentari prezenţi în sală. Reamintim că, la începutul lui ianuarie 2008, au fost făcute publice o serie de convorbiri dintre procurorul Nastasiu şi Hayssam, care se aflau încă de anul trecut depuse la dosarul în care Mustafa Tartoussi este judecat pentru că l-ar fi ajutat să fugă din ţară pe Hayssam. În discuţii, omul de afaceri sirian face referire la un personaj numit “Profesorul”. Pe 18 ianuarie, vicepreşedintele PNL Puiu Haşotti a solicitat CSAT să facă public numele “profesorului”. Haşotti nu este primul liberal care face referire la “profesor”. Senatorul PNL Norica Nicolai, propusă pentru portofoliul justiţiei, dar refuzată de Traian Băsescu, la începutul acestui an, a afirmat că, din deducţii logice şi pe baza stenogramelor publicate, a ajuns la concluzia că “profesorul” nu poate fi decît şeful statului. În septembrie, în presă au apărut declaraţii ale lui Hayssam, ce ar fi fost făcute anul acesta, în localitatea El Manieh, din Liban, în faţa unui notar, potrivit cărora în timpul crizei răpirii jurnaliştilor s-a întîlnit de două ori cu preşedintele Traian Băsescu.