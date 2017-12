Raportul MCV: „Obedienţă şi tăcere“! Presa şi politicienii, ciocu’ mic!

23:46:42 / 25 Ianuarie 2017

Tupeu European?

Nu, este doar tupeul porcesc al parlamentarilor penali si cel al televiziunilor obediente acestora care considera ca pot face legile pentru propriul interes ... si da, este o lupta acerba, zi de zi, a mediei aservita acestor penali pentru decredibilizarea DNA si, mai ales, a sefei acestei institutii ... faceti cumva parte din ea, domnilor de Telegraf, de reactionati asa la criticile CE? Va simtiti cu musca pe caciula cumva ? Credeti ca CE s-a adresat parlamentarilor sau mediei oneste din tara asta? Nu, voua vi s-a adresat, cei care tipati acum ca CE va baga pumnul in gura, ca ciocu mic si alte aberatii precum si parlamentariilor care deja visau ca trecutul penal al multora dintre ei va fi albit iar viitorul le va deveni de-a dreptul luminos putand sa fure linistiti si sa comita abuzuri in serviciu fara ca nimeni sa-i poata atinge cu o vorba macar ... sunt edificatoare afirmatiile ministrului justitiei la cateva zile dupa ce a fost investit, cum ca MCV-ul trebuie ridicat, ca justitia in Romania este in regula pentru ca, cateva zile mai tarziu sa incerce adoptarea, pe sest a celor doua ordonante