Raportul pe justiţie a spulberat şansele României de aderare la Schengen

Rapoartele Comisiei Europene (CE) referitoare la lupta împotriva corupţiei şi reforma justiţiei în României şi Bulgaria constată că progresele sunt insuficiente, ceea ce oferă argumente Olandei să-şi menţină împotrivirea faţă de aderarea celor două ţări la Schengen. Remarca a fost făcută de presa internaţională, care a analizat fiecare recomandare a CE pentru ţara noastră şi cea vecină. Financial Times consideră că Bulgaria şi România au primit un nou avertisment în privinţa corupţiei. Raportul publicat miercuri de Comisia Europeană spune că cele două ţări trebuie să depună în continuare eforturi pentru a combate corupţia şi pentru a-şi reforma sistemul judiciar, ceea ce face puţin probabil ca vreuna dintre ţări să adere în viitorul apropiat la spaţiul Schengen. „Raportul Comisiei e departe de a da un verdict lipsit de echivoc, care să ajute la demontarea poziţiei intransigente a Olandei”, scrie Financial Times. Agenţia germană DPA spune că raportul CE oferă speranţe limitate celor două ţări de a intra la vară în spaţiul european de liberă circulaţie. Deşi cele două chestiuni nu au, oficial, legătură, Olanda a spus că se va opune aderării României şi Bulgariei până când CE va emite rapoarte pozitive în ceea ce priveşte statul de drept. Agenţia precizează că România şi Bulgaria au fost supuse acestei monitorizări fără precedent la intrarea lor în UE din cauza deficienţelor în reformarea justiţiei.

ARĂTATE CU DEGETUL Deşi au îndeplinit criteriile tehnice pentru Schengen, Olanda a blocat anul trecut aderarea României şi Bulgariei la spaţiul de liberă circulaţie, argumentând că, din cauza corupţiei, nu poate avea încredere că cele două state vor putea securiza graniţele externe ale Uniunii Europene (UE). Ecourile rapoartelor pe justiţie au ajuns şi peste Ocean, unde The New York Times scrie că UE critică ritmul reformei din Bulgaria şi România. În ciuda unor progrese în lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate, Bulgaria şi România au fost arătate cu degetul pentru o serie de eşecuri, ceea ce dă muniţie proaspătă celor care vor să blocheze aderarea celor două ţări la Schengen, scrie NYT. Deşi consemnează unele progrese în România şi Bulgaria, raportul Comisiei Europene nu le dă celor două ţări cecul în alb dorit de olandezi, mai scrie New York Times. Publicaţia a mai remarcat că în primele lor reacţii, oficialii olandezi s-au ferit să spună dacă ar considera documentul pozitiv sau negativ, limitându-se să spună că aşteaptă „două rapoarte pozitive consecutive” pentru a-şi reconsidera veto-ul.