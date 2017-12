Rapperul Lil Wayne a suferit convulsii

Avionul privat al rapperului american Lil Wayne a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă, joi, în statul Texas, pentru ca muzicianul să fie transportat la spital, după ce a suferit o criză asemănătoare celor cauzate de convulsiile cerebrale. Deşi natura afecţiunii medicale cu care s-a confruntat muzicianul nu a fost dată publicităţii, surse din anturajul său au declarat că acesta se simte puţin mai bine. Principalul suspect în declanşarea unor astfel de crize este, de obicei, consumul de droguri.

Lil Wayne, al cărui nume real este Dwayne Michael Carter Jr., a avut, în ultima vreme, o problemă de cu totul altă natură: muzicianul l-a dat în judecată pe Quincy Jones al III-lea, pe care l-a acuzat că i-a folosit cântecele într-un film documentar. Potrivit documentelor depuse la tribunal, Lil Wayne spune că nu şi-a dat acordul pentru ca fiul legendarului producător muzical Quincy Jones să îi folosească piesele în filmul ”The Carter”, un documentar despre viaţa şi cariera lui. Printre piesele incluse pe coloana sonoră a acelui documentar se numără cântecele ”Lollipop”, ”Stuntin\' Like My Daddy”, ”Pussy Monster”, ”Let the Beat Build”, ”La La”, ”Mr. Carter”, ”A Milli” şi ”Dontgetit”, extrase de pe albumul său ”Tha Carter III”, premiat cu mai multe discuri de platină. Deşi susţine că nu şi-a dat acordul pentru utilizarea pieselor sale în acest film, Lil Wayne a cooperat totuşi cu producătorii documentarului, permiţând echipei de cineaşti să îl urmeze în diverse locaţii, cu camerele de filmare. În final, rapperul afirmă că nu a apreciat felul în care a fost realizat filmul şi a iniţiat acest proces întrucât pelicula prezintă „un portret scandalos al său”.

Lil Wayne, în vârstă de 30 de ani, se numără printre cei mai profitabili artişti actuali. Albumul ”Tha Carter III” a fost cel mai vândut material discografic din 2008 în SUA şi i-a adus rapperului cinci trofee la gala premiilor Grammy din 2009, inclusiv pentru Cel mai bun album rap al anului. Muzicianul american îşi va lansa cel de-al zecelea album de studio, intitulat ”I Am Not a Human Being II”, pe 11 decembrie.