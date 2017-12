Rapperul Professor Green, spitalizat

Rapperul britanic Professor Green a fost internat de urgenţă, după ce a fost strivit între două automobile, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Muzicianul britanic are un picior fracturat, însă viaţa lui nu este în pericol. Rapperul ridica o maşină închiriată cu care urma să se deplaseze la un bal al studenţilor, în momentul în care a fost prins între un automobil Mercedes-Benz ML63 şi un model Mercedes-Benz SLS AMG. Cântăreţul a fost transportat la spital, de unde a descris incidentul într-o serie de mesaje postate pe contul său de Twitter. ”Nu ştiu deocamdată dacă voi avea nevoie de o operaţie, dar sunt foarte deprimat. Nu prea îmi vine să mai glumesc, pentru că ar putea fi ceva destul de grav. Dacă aş fi căzut atunci când prima maşină m-a lovit, acum aş fi mort. Capul meu s-ar fi aflat între cele două maşini”, a scris rapperul. Acesta a postat şi o fotografie cu piciorul său stâng, pe reţeaua Instagram, precizând că accidentul s-a produs la aproape exact patru ani de când a fost înjunghiat în zona gâtului. ”Aproape cu exact patru ani în urmă am fost înjunghiat. Şi atunci era tot lună plină. E ceva în această perioadă a anului care îmi aduce nenorociri. Vă spun sigur, asta nu e o perioadă bună pentru mine. Data viitoare mă voi înveli într-o pătură din bumbac şi voi sta acasă”, a adăugat cântăreţul britanic.

Professor Green şi-a anulat concertele pe care urma să le susţină la Hartbury College din Gloucestershire, vineri seară şi la Universitatea din Roehampton, sâmbătă seară. Muzicianul are programat un concert şi în cadrul evenimentului Mallorca Rocks, pe 2 iulie, însă nu se ştie deocamdată dacă va putea să cânte la acel festival.

Stephen Paul Manderson, născut pe 27 noiembrie 1983, cunoscut sub numele de scenă Professor Green, este un rapper şi compozitor britanic. A devenit cunoscut în 2008, după ce a câştigat ediţia inaugurală a concursului JumpOff My Space, dedicat stilului rapp, al cărui câştigător este recompensat cu un cec în valoare de 50.000 de lire sterline. După acest succes, Professor Green a cântat în deschiderea concertelor susţinute de Lily Allen în turneul ei din 2009 şi a lansat două albume de studio care s-au bucurat de succes: ”Alive Till I\'m Dead”, în 2010 şi ”At Your Inconvenience”, în 2011.