Rară apariţie a lui Michael Douglas alături de copiii săi

Suntem obişnuiţi să vedem copiii unor celebrităţi pe primele pagini ale revistelor, dar cei mai mici dintre moştenitorii lui Michael Douglas sunt o rara avis pe paginile publicaţiilor mondene. Atât Michael Douglas, cât şi mai tânăra sa soţie, Catherine Zeta Jones, sunt foarte categorici în a-şi proteja copiii. De această dată, protecţia parentală s-a diminuat pentru a nu le ştirbi micuţilor plăcerea de a urmări parada organizată de Ziua Recunoştinţei la New York. Michael Douglas şi-a arătat latura de tătic iubitor şi şi-a lăsat copii, Carys şi Dylan, să urmărească parada de la balconul reşedinţei din New York a cuplului. Copii au fost, pur şi simplu, fermecaţi de procesiunea veselă şi foarte colorată. În imaginile suprinse, Michael Douglas nu mai pridideşte în a o alinta pe micuţa Carys, în timp ce Dylan este foarte independent de celebrul său tătic. Catherine Zeta Jones, care în luna septembrie, a împlinit 40 de ani, a scăpat parada fiind ocupată cu repetiţiile pentru debutul său pe Broadway în piesa „A Little Night Music”, alături de veterana Angela Lansbury.

Spectaculoasa procesiune a atras o mulţime de vedete, care de la balconul scumpelor lor proprietăţi de pe 5th Avenue au urmărit-o cu interes. Antonio Banderas şi soţia sa, Melanie Griffith, proaspăt revenită după un tratament intensiv de dezintoxicare, s-au bucurat ca nişte copii, minunându-se de fiecare car alegoric. Actorul spaniol a făcut din plin uz de aparatul său de fotografiat. Şi soţia lui Sting, Trudie Styler şi fiul lor, Giacomo, de 14 ani, s-au delectat cu Parada de Ziua Recunoştinţei. Vedeta paradei a fost cântăreaţa Cyndi Lauper, care a însoţit unul dintre carele alegorice.