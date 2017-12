Răscoală la Dobromir! Săteni contra consilieri! Cine câștigă?

00:58:58 / 22 Februarie 2017

pentru F.U.

Aici sant respunsurile la comentariile tale. 1. Nici eu nu te cunosc. Sant angajat permanent din 1982 de cand am terminat facultatea. asa ca nu sant postac fara ocupatie. 2. Daca neuronii tai ar fi in stare de functionare ai sesiza ca tocmai acesta este punctul meu: titlul articolului sugereaza o rascoala, atunci cand a fost numai o manifestatie. Autorul articolului nu ar fi trebuit sa foloseasca cuvantul rascoala. 3. Tu singud folosesti cuvantul "sa protesteze" atunci cand descrii ce s-a intamplat la Dobromir. De cand este cuvantul "rascoala" echivalent cu "protest"? 4. Din nou gresit. Tu nu ai priceput faptul ca titlul articolului nu trebuia sa contina cuvantul "rascoala" asa ca imi mentin pozitia in legatura cu balivernele. 5. si 6. Aici imi cer scuze am crezut ca F.U. vin din limba engleza si inseamna Fuck You. 7. Daca tu crezi ca eu care am terminat facultatea in 1982 am mai multa putere in a educa tanara generatie decat ziaristii de la Telegraf sau oricare alt ziar dovedeste o ignoranta caracteristica idiotului care se crede atotstiutor. Nu este cazul sa incerci sa explici mai clar, tu nu ai priceput ideea ca titlul articolului nu trebuia sa contina cuvantul "rascoala". Rascoala a fost in 1907, ce a fost la Dobromir a fost altceva. Lasa-te de dat sfaturi, citeste cu atentie si daca nu ti-e greu gandeste putin.