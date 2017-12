Rasova, condamnată la sărăcie?

2015 pare a fi un an lipsit de perspective pentru Primăria Rasova, din cauza problemelor financiare. Dacă anul trecut, atunci când a fost ales în funcția de primar, Dorel Alexandru le promitea localnicilor marea cu sarea, la început de 2015, s-a dezumflat. El a afirmat că nu poate duce mai departe nici planurile fostului edil Mihalache Neamțu și nici măcar pe cele proprii, din cauza lipsei de bani. „Singurul sprijin pe care mi l-a oferit Executivul, după ce am devenit primar, a fost cel de amenajare a unui canal de drenare a apei pluviale în localitatea Rasova, care se întinde pe 200 de metri și la care lucrăm în acest moment. Era o lucrare pe care trebuia neapărat să o facem, având în vedere că, în anii anteriori, am avut parte de inundații, fiind afectate 100 de locuințe, trei dintre ele prăbușindu-se. Sperăm că, după ce lucrările vor fi finalizate, nu vom mai întâmpina asemenea probleme. Problema este că mai avem și alte proiecte foarte importante pentru comuna noastră. Am făcut un plan de introducere a rețelei de canalizare și de construire a unor cămine culturale. Am cerut ajutor de la instituțiile statului, însă nu am ajuns la niciun rezultat. Fără ele, suntem condamnați la sărăcie”, a afirmat Alexandru Dorel.

BUGETUL MIC, BOALĂ VECHE

Problema banilor nu este de ieri, de azi. În urmă cu un an, fostul primar Mihalache Neamțu și-a dat demisia din cauza lipsei de bani, care l-a împiedicat să-și ducă la îndeplinire promisiunile. În altă ordine de idei, Rasova este situată în Lunca Dunării, pe malul estic al fluviului, și este înconjurată de dealuri, fiind una dintre puținele comune dunărene care dețin o astfel de priveliște. Cu toate că Rasova are un potențial turistic imens, Dorel Alexandru a declarat că dezvoltarea localității nu este posibilă din cauza infrastructurii deteriorate. „Întâi de toate, drumurile sunt degradate și nu ne permitem să le reparăm. Mai mult, oamenii din zonă nu-și permit să deschidă afaceri, iar cei care vor să-și ridice pensiuni nu vin la noi, pentru că nu există utilitățile necesare. În aceste condiții, turiștii doar tranzitează zona, nu se opresc”, a afirmat edilul.