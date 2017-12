Răsplată pentru elevul cu cel mai bun rezultat la bacalaureat

De aproape patru ani, deputatul Cristina Dumitrache este alături de tinerii din Cernavodă la diferite evenimente cum ar fi balurile bobocilor sau banchetele de sfârşit de an, stimulând participarea tinerilor la concursuri de creativitate pe diferite teme, de la poezie, până la proiecte complexe concepute de tineri pentru oraşul Cernavodă. Din dorinţa de a fi în continuare alături de ei şi a-i răsplăti pe cei mai buni, Cristina Dumitrache a oferit un weekend gratuit la mare elevului care a obţinut cea mai mare medie la bacalaureat în prima sesiune. Beneficiarul premiului este Octavian Mihai David, de la Liceul Teoretic „Anghel Saligny“ Cernavodă, care a obţinut media 9,65. El s-a putut bucura de acest premiu binemeritat în perioada 7-9 septembrie, alături de sora lui. „Am o relaţie deosebită cu generaţia care a încheiat acum liceul. Am fost alături de ei pe parcursul celor patru ani de liceu sub diferite forme şi ne-am văzut în fiecare an, de câteva ori. Le-am ţinut pumnii şi am fost alături de ei în acest moment deosebit de important pentru viitorul lor şi sper ca prin cadoul oferit să-i stimulez şi ambiţionez şi pe cei care vin din generaţia următoare“, a declarat Dumitrache. (I.H.)