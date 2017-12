Răsplată pentru un client curajos al fast-food-ului „Istanbul Kebab”

Nicio faptă bună nu rămâne nerăsplătită! Aceasta este zicala care i s-ar potrivi şi unuia din clienţii fast-food-ului „Istanbul Kebab”, din Constanţa. După ce săptămâna trecută, în incinta societăţii a avut loc un scandal monstru provocat de un fost angajat, patronul vrea să îl răsplătească pe clientul care a ajutat-o pe angajata care a leşinat. „Aş vrea să îl găsesc pe clientul care se afla la momentul respectiv în restaurant, pentru că îmi doresc să îl răsplătesc. În primul rând, pentru că a ajutat-o pe angajata care a leşinat de frică, dar şi pentru faptul că a încercat să discute cu cel care a făcut scandal şi nu şi-a pierdut cumpătul. Aş vrea să îi ofer să mănânce în fiecare zi gratis la noi câte o shaworma sau un kebab, pentru tot restul anului”, a declarat patronul restaurantului, Claudiu Turtoi. În spirit de glumă, patronul a spus că pentru a nu pune kilograme în plus, clientul va putea mânca şi câte o salată sau, de ce nu, va încerca să găsească un colaborator pentru a-i face un abonament la o sală de fitness. Totodată, patronul fast-food-ului ar vrea să îl cunoască pe client pentru a-i mulţumi. Astfel, constănţeanul care a fost în incinta restaurantului în acea noapte sau prietenii lui care ştiu acest lucru sunt rugaţi să ne contacteze pe adresa de mail – office@telegrafonline.ro - sau să se prezinte direct la fast-food.

INTIMIDARE Chiar dacă scandalagiul a fost arestat, angajaţilor încă le este frică de ce s-ar putea întâmpla. Tânărul care a fost bătut a primit telefoane de intimidare de la soţia scandalagiului. „M-a sunat şi mi-a spus să mă gândesc foarte bine, deoarece ea are o fetiţă mică şi îi este greu să se descurce singură şi mi-a spus să îmi retrag plângerea. A încercat să mă intimideze cu copilul, însă şi eu am un copil acasă şi el nu s-a gândit la acest lucru în momentul în care a făcut scandal în restaurant şi m-a lovit. De atunci am rămas cu sechele şi, de fiecare dată când intră un client, mă uit spre el, pentru că am trăit momente de groază”, a declarat unul dintre angajaţi, Alin Smerea.