Răspuns american pozitiv la amendamentele propuse de Irak acordului SOFA

SUA au acceptat unele amendamente propuse de Bagdad la acordul pentru securitate care va reglementa menţinerea trupelor americane după sfîrşitul acestului an şi consideră că procesul de negociere s-a încheiat, a anunţat, joi, un purtător de cuvînt al Pentagonului. “Am răspuns pozitiv la mai multe dintre îngrijorările lor”, a declarat Bryan Whtiman, lăsînd clar să se înţeleagă că SUA nu au acceptat toate cererile irakiene. “Unele schimbări au fost făcute în consecinţă, iar acum este de datoria lor să aprobe acordul, prin procesul politic irakian”, a adăugat el. Purtătorul de cuvînt al Pentagonului a refuzat să precizeze despre ce modificări este vorba şi dacă se referă şi la imunitatea soldaţilor americani din Irak, problemă considerată crucială de către americani şi ţinînd de suveranitatea lor. Whitman s-a limitat să repete că “proiectul de acord respectă suveranitatea itakiană şi le oferă protecţia necesară soldaţilor americani”. După ce au făcut concesii părţii irakiene, SUA consideră că au încheiat procesul de negociere, început în urmă cu mai multe luni.

La sfîrşitul lunii octombrie, Bagdadul a propus cinci modificări la acordul de securitate, printre care eliminarea oricărei clauze care ar permite armatei americane să rămînă în Irak după anul 2011. În ceea ce priveşte imunitatea acordată soldaţilor americani, unul dintre punctele delicate ale acordului, Bagdadul a cerut ca nu forţele americane, ci comandamentul americano-irakian să determine dacă soldatul suspectat de crimă era în misiune sau nu. Un alt amendament important vizează transportul de materiale americane. Irakul a cerut să aibă permisiunea de a supraveghea şi inspecta materialul american care intră sau iese din ţară. În plus, Guvernul vrea ca unele puncte din versiunea arabă a acordului să fie reformulate, considerînd că acestea nu sînt suficient de clare. Americanii şi irakienii încearcă de cîteva luni să finalizeze textul acordului SOFA (Status of Forces Agreement), care oferă o bază juridică prezenţei militare americane în Irak, după expirarea mandatului ONU, la 31 decembrie. Premierul irakian, care are un rol important în aceste negocieri, încearcă să obţină un acord cît mai larg privind acordul, înainte să-l prezinte Parlamentului. Dar formaţiunile politice irakiene au opinii diferite, iar premierul a organizat o vastă campanie în care a oferit explicaţii despre acord şi şi-a exprimat dorinţa ca partidele să participe la toate stadiile negocierilor. Printre iniţiativele lui al-Maliki se numără şi decizia de a schimba numele acordului în “Acord pentru retragerea forţelor străine”, deoarece această problemă este extrem de sensibilă pentru irakieni. Responsabilii americani şi irakieni de la Bagdad au anunţat că negocierile nu vor fi afectate de victoria lui Barack Obama la alegerile prezidenţiale. “Vrem să finalizăm acordul cu administraţia actuală”, a declarat şeful diplomaţiei irakiene Hoshyar Zebari, adăugînd că “preşedintele ales şi echipa sa sînt la curent cu discuţiile privind proiectul acordului şi înţeleg necesitatea de a le încheia”.

Pe de altă parte, se relatează că Bulgaria intenţionează să îşi retragă contingentul militar din Irak, format din 155 de persoane, înainte de sfîrşitul anului. “Sîntem pe cale să analizăm prezenţa noastră în Irak, dar considerăm că ne-am îndeplinit misiunea”, a declarat, la Bruxelles, ministrul de Externe bulgar, Ivailo Kalfin. Contingentul militar bulgar asigură paza deţinuţilor care participă la un program de reintegrare la Camp Cropper din Bagdad. Decizia de retragere a trupelor bulgare trebuie luată de Parlamentul de la Sofia. Kalfin a declarat că Bulgaria va continua colaborarea cu SUA în cadrul coaliţiei, furnizînd formatori pentru forţele de securitate irakiene. De la trimiterea primului contingent în Irak, în august 2003, 13 militari bulgari au murit în această ţară. La sfîrşitul lui 2005, Guvernul bulgar de centru-stînga a retras un contingent de 360 de persoane pentru a-şi respecta promisiunile electorale. Acesta a trimis, trei luni mai tîrziu, un alt contingent, în misiune umanitară, în tabăra de refugiaţi iranieni Ashraf, de la frontiera irakiano-iraniană. După evacuarea acestei tabere, militarii bulgari au fost transferaţi la Bagdad, în iunie.