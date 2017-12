PRETENŢII RIDICATE România mai are multe de învăţat de la statele europene. Înainte să ne comparăm cu alte ţări membre ale Uniunii Europene, să ne batem cu pumnii în piept că ne merităm statutul de ţără europeană şi să aspirăm la intrarea în Spaţiul Schengen, ar trebui ca noi, românii, să ne evaluăm „performanţele” din ultimii ani de guvernare portocalie sub sceptrul lui Traian Băsescu. Ce am făcut noi să ne putem compara cu Germania, Franţa sau chiar cu Italia? Nu ştim nici măcar să stabilim nişte relaţii externe trainice din cauza preşedintelui jucător. Realitatea românească e mai vizibilă din exteriorul graniţelor, iar aprecierile trebuie să le lăsăm în seama celorlalţi, întrucât laudele între noi nu ne ajută să creştem în ochii mai marilor europeni.

„SĂ NE AMINTIM CINE SUNTEM” Într-un interviu acordat Business24, fostul premier Theodor Stolojan, deşi parte din liderii portocalii din fruntea ţării, explică de ce fug investitorii de ţara noastră şi, odată cu ei, şi speranţele noastre de a avea o viaţă mai bună. \"România are nevoie de ritmuri de creştere de 4-5% pe an dacă vrem să reducem decalajul între noi şi media UE într-o perioadă relativ istorică de 20-30 de ani. În primul rând, ar trebui să ne uităm la cine suntem\", crede Stolojan. El spune că ţara noastră nu este „o ţintă predilectă de investiţii străine”, cu excepţia celor care au mizat pe resursele naturale din România. În opinia fostului premier, pentru a avea o creştere economică sustenabilă şi un standard de viaţă ridicat, România trebuie să crească capacitatea productivă de export, ca orice ţară relativ mică. \"Altfel, rămânem în sucul nostru propriu. Au venit Metro, Carrefour, suntem fericiţi, cumpărăm din ele, dar nu ne duc la 1.000 euro salariu mediu în România. Dezvoltarea capacităţilor productive de export trebuie să reprezinte obiectivul principal\", mai spune Stolojan. Un alt atu al ţării noastre despre care mai vorbeşte Stolojan ar putea fi agricultura, care ne poate ajută să intrăm în competiţie cu alte ţări şi să devenim exportator, dacă ne amintim că, odată, de mult, eram „Grânarul Europei”. La teorie stau bine unii dintre reprezentanţii PDL... Ce face PDL la Guvernare este o altă poveste.