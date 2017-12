Răspunsul lui Dragnea pentru Iohannis: „E un început de lovitură de stat“

00:12:27 / 23 Ianuarie 2017

Tupeul maxim al unui condamnat penal ...

sa afirmi ca iohannis face o noua mineriada (in conditiile in care partidul pe care il conduce a initiat mineriadele care au ucis si ranit oameni nevinovati ... oamenii care au iesit in strada in seara asta nu au protestat impotriva votului din 11 decembrie, ci doar impotriva modificărilor care ar putea fi aduse legislaţiei penale, modificari facute aparent pentru decongestionarea inchisorilor insa, de fapt, ele fiind adevarate dedicatii -cea in care este specificata injumatatirea pedepselor la cei care au trecut de 60 de ani INDIFERENT DE FAPTA COMISA este una dintre cele mai aberante propuneri - cu alte cuvinte unui criminal care a ucis cu sange rece niste oameni nevinovati i se injumatateste pedeapsa ... si basca nu mai platesc nici prejudiciul facut - dedicatie speciala pentru Varan ... dezincriminarea abuzului in serviciu daca este mai mic de 200.000 ron alta aberatie facuta special cu dedicatie pentru Dragnea si Constantinescu - adica daca esti primar si decizi sa achizitionezi un autobuz al carui pret pe piata este de 100.000 cu suma de 195.000, nimeni nu iti poate face nimic, nu este abuz in serviciu ... Asa ca mister Dragnea, nu este nicio lovitura de stat, este doar o palma data de oamenii cinstiti ai Romaniei incercarii de modificare a legilor pentru interesele catorva condamnati ai partidului de guvernamant ... iar faptul ca ai luat jandarmii (poate se sesizeaza cineva in ce calitate ai "ai solicitat Ministrului de Interne să retragă jandarmii din fața sediului PSD") din fata sediului partidului nu a fost pentru ca "PSD nu are nevoie sa fie aparat" ci tocmai pentru ca sperai, in nemernicia ta, ca o vor face ... jocul asta pe care il face Dragnea a inceput imediat dupa alegeri cand a clamat in gura mare la toate televiziunile obediente ca este criza politica, ca Iohannis trebuie suspendat ... chiar si dupa instalarea guvernului Grindeanu, Dragnea tot ii tragea cu suspendarea presedintelui ... toate astea dublate de acuzatiile ca Ciolos a fugit cu valizele cu miliarde de euro, ca este criza iminenta de energie (dar Romania exporta curent chiar si in zilele cu ger cumplit) si ca fostul guvern este incompetent si , bomboana de pe tort, apare fugarul Ghita cu tot felul de afirmatii lipsite de posibilitatea de a fi verificate sau nu .... Ce avem in seara asta? O exacerbare a luptei lui Dragnea cu presedintele Iohannis, o lupta in care finalitatea dorita de Dragnea este functia de presedinte al republicii Teleorman, fosta Romania ... asta este "pohta ce-o pohteste" condamnatul penal Dragnea Liviu, sperand ca va reusi sa il suspende pe pe Iohannis la referendum (pragul minim fiind de 30%), mizand pe situatia dezastruoasa a PNL-ului ... or, daca in orasele mari Iohannis nu are nevoie de suportul vreunui partid poltic pentru a rezista asediului unui referendum (in diaspora nici atat), in zona rurala este nevoie de observatori, de supravegherea urnelor, la transport, la numarare, etc si poate fi o mare problema - pe asta si mizeaza Dragnea in incercarea de a pune mana pe functia de presedinte ... inainte de asta are nevoie insa de purificare, de albire ... iar asta se face DOAR prin adoptarea modificarilor legislatiei penale, de unde reiese miza uriasa a acestora pentru ascensiunea sau decaderea lui Dragnea