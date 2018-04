Răspunsul organizatorului Trofeului „Liga Old-Boys”

07:29:09 / 24 Martie 2018

Turneu

Un articol scris de dl Lungu,al doilea de fapt,alandala! Incoerent,din care nu prea intelegi mare lucru. De fapt o echipa a depus o contestatie care a fost respinsa pentru ca dreptul de joc se contesta inaintea inceperii meciului. Dar articolele de ieri si azi au fost scrise special pentru a denigra un turneu CARE NU MAI ESTE ORGANIZAT DE TELEGRAF mai precis de dl Lungu. Acesta a crezut ca dintre sutele de conducatori si jucatori ale echipelor care au boicotat editia din acest an a Trofeului Telegraf nu se vor gasi si unii capabili sa organizeze UN TURNEU CORECT in asentimentul celor inscrisi contra unei taxe exagerate de 1600 lei. Cum explicati dle Lungu ca acest turneu are taxa doar de 600 lei? Ce s-a intamplat cu diferenta incasata si pentru care nu ati dat inca nici o justificare? Cat despre cele doua turnee din acest an incep sa cred ca Trofeul Telegraf a fost ultima editie. In acelasi timp constat ca dl Lungu si ziarul nu au reusit sa boicoteze organizarea actualului turneu ceeace ma duce cu gandul ca uriasa influenta a ziarului este pe duca