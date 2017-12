Răsturnare de situație! Scandalul din turism ia noi proporții!

16:12:54 / 07 Octombrie 2016

ANT -ul care ar trebui sa reprezinte interesele celor ce activeaza in turism,actioneaza discretionar si abuziv,anuland printr-o decizie unilaterala si fara a cunoaste situatia reala ,chiar dreptul la munca prevazut de constitutie,conditionand acest drept de un contract cu un tert.In situatia in care asiguratorii,speriati de prejudiciul "Mareea",nu mai ofera acest produs,ce solutie mai au agentiile ? De unde sa cumpere acest tip de asigurare ? ANT-ul ridica din umeri si spune ca...sunt in cautare de solutii. Nu era mai bine sa caute aceste solutii inainte de a lua o masura extrem de discutabila ????