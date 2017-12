Rata de absorbţie a fondurilor UE a ajuns la 20%

Premierul Victor Ponta a declarat că gradul de absorbţie a fondurilor europene de coeziune a ajuns la 20%. El a anunţat că, până în prezent, România a reuşit să atragă patru miliarde euro din cele peste 19 miliarde euro alocate României pentru perioada 2007-2013. La începutul şedinţei de guvern de, ieri, premierul a cerut miniştrilor să prezinte public \"cifrele reale\". \"Patru din nouăsprezece nu ies 10% pe nicio matematică, patru din nouăsprezece înseamnă 20%. E puţin, e foarte puţin, dar vă rog să comunicaţi corect şi să nu lăsaţi minciunile repetate, cum că România are sub 10% şi atunci nu mai trebuie să primească nimic”, s-a adresat Ponta miniştrilor la şedinţa de guvern. El a confirmat că la momentul preluării guvernării de USL, România avea o absorbţie a fondurilor europene de 10%, însă în urma corecţiilor financiare şi îndreptării neregularităţilor constatate în perioada 2009-2011, la sfârşitul acestui an se vor putea trimite cererile de decontare pentru programele de mediu. (M.D.)