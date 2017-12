Rata mortalității pacienților români dializați, mai mică decât media europeană

În sfârşit, ne comparăm şi noi cu japonezii. La nivel mondial, nefrologii români se compară cu cei din Japonia, care au o rată de 9% mortalitate în dializă, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, prof. univ. dr. Eugen Moța, președintele Societății de Nefrologie din România (SNR). Pentru prima dată în acest an, românii dovedesc o schimbare de mentalitate și tot mai mulți își dau acordul ca rinichii rudelor care au murit să fie transplantați unor pacienți care pot fi salvați. Astfel, în 2013, statistica arată că, pentru prima dată, în România au fost transplantați mai mulți rinichi de la cadavre decât de la donatori vii. Potrivit prof. univ. dr. Eugen Moța, „în România, dializa a avut o evoluție spectaculoasă. Am spus că în 1991, în 11 iulie, când am inaugurat Centrul de Dializă de la Craiova pe care eu l-am făcut, statul român nu a investit un leu acolo, era al șaptelea din România. Astăzi, România are aproape 150 de centre de dializă. Vă imaginați ce progres spectaculos s-a întâmplat! Înseamnă peste 10.000 de pacienți, la 31 decembrie 2012. Este un număr spectaculos. Avem cea mai mare rată de includere în dializă din Europa, între 6 și 7%, în ultimii ani, în timp ce media europeană este de 2%”. În ce priveşte comparaţia cu japonezii, prof. univ. dr. Eugen Moța a declarat: „Suntem mai buni decât europenii. Avem o rată a mortalității mai mică decât media europeană. (...) Doar Japonia are o rată a mortalității mai mică decât noi, în jur de 9%, și Japonia își menține această rată de ani de zile. La noi e 15,2%, ceea ce înseamnă enorm”. În ce priveşte transplantul renal, însă, potrivit prof. Moţa, „vă dau procentele și înțelegeți imediat. 12% din bolnavii potențial transplantabili sunt transplantați astăzi în România, iar în Europa, 41%. Este o ameliorare a transplantului în România cel puțin în ultimul an. Anul acesta este pentru prima oară, când raportul rinichi de la donor viu - rinichi de la donor cadavru s-a inversat. Până acum, majoritatea donatorilor de rinichi pentru transplant erau donatori vii. Anul acesta, raportul s-a inversat. 52 % dintre transplanturile de rinichi făcute în România s-au făcut cu rinichi de la cadavru. Ceea ce înseamnă un progres spectaculos, în primul rând, în ceea ce privește educația populației generale. Fără acordul familiei nu se pot preleva organe. Vă imaginați ce salt spectaculos s-a întâmplat în educația populației dacă, în dramele pe care le trăiesc acești oameni, acceptă să se preleveze organe pentru a fi transplantate celor aflați în suferință?!”.