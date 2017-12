Rata prematurilor în România este de 11%

Rata copiilor născuţi prematur în România este de 11%, iar în cazul acestor bebeluşi pot apărea complicaţii cerebrale, oftalmologice, auditive sau tulburări metabolice, spune medicul Adrian Crăciun, şeful secţiei nou-născuţi de la Spitalul „Dr. Ioan Cantacuzino” din Capitală.

În România, 11% din bebeluși se nasc prematur, potrivit medicului Adrian Crăciun, șeful secției nou-născuți de la Spitalul Cantacuzino din Capitală.

„Rata copiilor născuți prematur din Spitalul Cantacuzino este, din păcate, de trei ori mai mare decât media țării. Anul trecut a fost de 33%, iar rata în România este de 11%. Noi, fiind un centru de terapie intensivă de nivel trei, primim foarte mulți copii și din afară. Au fost anul trecut nu mai puțin de 30 de copii transferați în unitatea noastră. Nu mai vorbim de nouă născuți veniți prin transfer in utero, adică în burtica mamei”, a spus medicul Crăciun.

La rândul său, doctorul Ilinca Gussi, medic obstretician la Spitalul Cantacuzino, spune că șansele de supraviețuire pentru copiii născuți prematur sunt mari dacă aceștia vin pe lume într-o maternitate dotată corespunzător.

„Un copil prematur, dacă se naște într-o maternitate de nivel III, bine dotată, are 90% șanse să supraviețuiască. Dacă se naște într-un loc care nu are ce trebuie, spre exemplu într-un sat undeva departe de orice maternitate, are 90% șanse să moară. Incubatoarele creează un mediu cât de cât apropiat cu mediul din uterul mamei, dar copilul are nevoie și de terapie fiindcă nu știe cu adevărat să respire sau să digere, nu era pregătit să mănânce de la 6 luni. Ei stau în incubator cu lunile, iar medicii adaptează tratamentul în funcție de nevoile bebelușului”, a explicat Gussi.

Aproximativ jumătate dintre femeile care nasc prematur nu au fost niciodată la doctor în timpul sarcinii, atrag atenția medicii. Potrivit doctorului Adrian Crăciun, nașterea prematură poate duce la complicații cerebrale, oftalmologice, auditive sau la tulburări metabolice.

„Teoretic poate să dezvolte orice afectare. Dacă este bine tratat și avem tot ce ne trebuie, putem face din aceștia, copii ca toți copiii. Viitoarele mămici trebuie să știe că sarcina trebuie urmărită, pentru că altfel nu știi ce se întâmplă. Femeia trebuie să vină la doctor. Sunt multe mămici care nasc acasă. Nu putem genetic să scădem rata copiilor prematuri, putem să mai scădem factorii de risc”, a mai spus Crăciun.

Secția de nou-născuți de la maternitatea Cantacuzino a primit de la organizația „Salvați Copiii”, trei incubatoare, o masă de resuscitare și alte echipamente, care au ajutat la supraviețuirea a peste 200 de copii.

Președintele „Salvați Copiii”, Gabriela Alexandrescu, a declarat marți, la spitalul Cantacuzino, că toate aceste echipamente plus altele care au fost duse la alte 58 de maternități din țară, au fost achiziționate din donațiile persoanelor fizice și companiilor din România.

„Au fost donate echipamente și pentru alte 58 de unități din țară. Au fost achiziționate, luate din donațiile persoanelor fizice și companiilor din România. S-au strâns peste 7,3 milioane de lei, cu care am achiziționat aproape 200 de echipamente pe care le-am donat în 34 de județe la cele 58 de unități spitalicești. Acest lucru dorim să îl continuăm, pentru că, din păcate, România are cea mai mare rată de mortalitate infantilă din Europa, mai mult decât dublu mediei europene. Dotările care există în țara noastră au o vechime destul de mare. Unele echipamente au peste 14 ani sau peste 12 ani. De obicei, după zece ani de la producerea unui astfel de echipament, nu se mai găsesc piese de schimb sau consumabile. Și aceste echipamente, ca oricare altele, trebuie mereu actualizate, cumpărate altele noi, performante, pentru că tehnica a avansat foarte mult și cu ajutorul echipamentelor pe care le cumpărăm astăzi copiii nu numai că supraviețuiesc, dar supraviețuiesc fără alte tare, fără alte vulnerabilități. Fără incubatoare, fără mesele de resuscitare, fără aparatele de aer, de ventilație copiii nu pot supraviețui”, a declarat Alexandrescu.