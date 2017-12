Rata şomajului, în creştere

Rata şomajului, potrivit standardelor Biroului Internaţional al Muncii (BIM), a fost în 2011 de 7,4%, în creştere cu 0,1% faţă de anul precedent, când s-a înregistrat 7,3%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Pe sexe, diferenţa dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,1 puncte procentuale (7,9% pentru bărbaţi faţă de 6,8% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 3,3 puncte procentuale (8,8% pentru urban faţă de 5,5% pentru rural). În 2011, rata şomajului a avut cel mai ridicat nivel (23,7%) în rândul tinerilor (15-24 ani). Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 8,1%, respectiv 7,3%, faţă de 5,1%, rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare. De asemenea, rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste un an) a fost de 3,1%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj peste un an din totalul şomerilor) a fost de 41,9%. Şomajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant în cazul bărbaţilor (42,6% faţă de 40,9% în cazul femeilor) şi în mediul urban (44,3% faţă de 37,1% în mediul rural).