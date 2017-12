Rată triplă de absorbţie de bani pentru Mediu

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a anunţat, ieri, la Constanţa, că, în doar câteva luni, pe sectorul pe care îl conduce a reuşit să mărească de câteva ori procentul de utilizare a fondurilor europene. „În momentul în care am preluat ministerul - mai 2012 - aveam o rată de absorbţie de 4,2% şi astăzi am ajuns la 16%. Practic, în câteva luni am reuşit să triplăm rata de absorbţie. Mai mult decât atât, aşteptăm ca, în cursul săptămânii de după Paşte, să primi 135 milioane de euro de la UE, sumă necesară pentru realizarea altor investiţii care sunt în derulare”, a mai declarat ministrul. (M.D.)