„Ratarea calificării la EURO 2012 n-ar fi o dramă”

Naţionala României a început pregătirea pentru preliminariile Campionatului European din 2012, tricolorii reunindu-se ieri, la Complexul Naţional Mogoşoaia, în vederea amicalului cu Polonia, programat sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul “Legia” din Varşovia. Dacă în lotul convocat nu există mari surprize, selecţionerul Răzvan Lucescu a şocat asistenţa, anunţând că ratarea calificării la EURO 2012 nu ar fi o dramă: “Cred că în mandatul meu reprezentativa are un bilanţ pozitiv, mai ales în contextul momentului dificil traversat de fotbalul românesc. Nu mai beneficiem de jucători care să evolueze la cluburi importante din străinătate şi suntem în situaţia de a construi. Dacă ne calificăm, este un lucru important, dacă nu, nu este nici o dramă. Chiar dacă foarte mulţi nu îşi doresc acest lucru, vom merge la Europene”. Selecţionerul i-a criticat dur şi pe Adrian Mutu şi Adrian Cristea pentru comportamentul din viaţa extrasportivă. “Câţi ani au Mutu şi Cristea? Sunt eu primul lor antrenor ca să-i educ? Ei trebuie să fie modele şi trebuie să îi ajute pe coechipieri să se integreze, să facă tot ce depinde de ei pentru a se acomoda cu atmosfera din cadrul lotului”, a explicat Lucescu. În tabăra adversă, atacantul Pawel Brozek şi fundaşul Arkadiusz Glowacki (ambii de la Wisla Cracovia) au devenit indisponibili pentru meciul de sâmbătă. Brozek are probleme musculare şi nu se va putea antrena până la finalul săptămânii, în timp ce Glowacki are hernie şi va lipsi de pe gazon până la finalul turului de campionat. Selecţionerul Franciszek Smuda va decide în scurt timp cu cine îi va înlocui pe cei doi absenţi.