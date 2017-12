Ratările l-au “îmbătrânit“ pe Cătălin Anghel

FC Viitorul Constanţa este cea mai ofensivă echipă din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, lucru dovedit şi de statistică, echipa pregătită de Cătălin Anghel înscriind, cu o singură excepţie, în toate partidele de până acum. Pe lângă cele 14 goluri reuşite de Viitorul, formaţia patronată de Gică Hagi a punctat şi la capitolul “ratări din toate poziţiile“. Şi sâmbătă, în ultimul meci de campionat, cu o altă formaţie constănţeană, Callatis Mangalia, Viitorul şi-a creat o sumedenie de ocazii la poarta lui Neagu, ratând exasperant, chiar şi de la punctul cu var. „Este adevărat că s-a ratat foarte mult, poate şi pentru că a existat foarte multă dorinţă din partea jucătorilor. Am însă mare încredere în toţi jucătorii. Am întâlnit şi o echipă care a încercat să aglomereze centrul terenului, dar în final cel mai important este rezultatul. În fotbal orice este posibil când ratezi atât de mult, iar dacă ar fi marcat Callatis consider că era nemeritat“, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Superioritatea Viitorului a fost recunoscută şi de Cristian Şchiopu, însă tehnicianul Mangaliei nu consideră că pe teren diferenţa a fost una mare. „Pentru noi orice punct contează. Au avut multe ocazii, un penalty, se poate spune că au fost puţin peste noi, dar nu cu mult. Am avut un jucător eliminat, iar apoi a trebuit să îl schimb şi pe Samson care acuza probleme musculare“, a precizat Şchiopu.