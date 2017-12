RATC a câștigat procesul cu Casa de Pensii

Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța a primit câştig de cauză în procesul cu Casa Judeţeană de Pensii (CJP) privind decontarea legitimaţiilor de călătorie eliberate gratuit persoanelor strămutate şi celor deportate politic. Cea mai mare parte a banilor s-a dus deja către bugetul de stat. ”I-am bătut măr. 7 din 7 dosare am câștigat. Este vorba de peste 25 de milioane de lei și am încasat o parte din ei. Acum, Casa de Pensii ne dă bani lunar, a învățat o lecție. Din punctul ăsta de vedere, treaba merge binișor, însă banii s-au și dus pe penalități și datorii către stat”, a precizat directorul adjunct al RATC Constanța, ing. Dumitru Coiciu. Procesele câştigate cu CJP nu salvează însă situaţia economică sumbră în care compania de transport se zbate. ”Ne-am împrumutat la sindicatul Regiei să dăm salariile și luna asta, și luna trecută. Este vorba de 200.000 de lei luna asta, 100.000 luna trecută. A ajuns sindicatul să finanțeze Regia...”, a precizat Coiciu. Potrivit lui, RATC Constanța are nevoie acută de bani. ”Numărul de bătrâni care veneau și luau abonamente a scăzut de la 29 de mii la 22, 23 de mii. Asta înseamnă bani pe care RATC-ul îi pierde”, a spus directorul adjunct al RATC Constanța.