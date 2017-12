RATC a prelungit programul în weekend al chioşcurilor de bilete

În încercarea de a-şi optimiza serviciile, conducerea Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) a realizat, în perioada 15 februarie - 15 martie, un sondaj de opinie în rândul călătorilor, acceptând să primească atât critici, cât şi laude. Directorul Regiei, Cristian Ovidiu Tănase, a declarat că, în urma sondajului, călătorii constănţeni au venit cu o serie de propuneri, unele pertinente, altele, din păcate, irealizabile. El a precizat că cele mai multe solicitări au fost de înfiinţare de staţii în zona metropolitană, respectiv la Năvodari, Cumpăna şi Valu lui Traian. „Din păcate, nu putem răspunde solicitărilor călătorilor, întrucât suntem o Regie a oraşului Constanţa şi încă nu este clar legiferată zona metropolitană. În momentul în care legislaţia va fi clară, ne gândim să intrăm şi în zona metropolitană. Deocamdată, nu avem posibilitatea legală”, a spus Tănase. O altă problemă ridicată de călători se referă la numărul chioşcurilor de bilete. Constănţenii spun că ele sunt insuficiente sau că în weekend nu au de unde să îşi cumpere tichete din anumite zone. „În oraş există peste 500 de puncte de distribuţie a biletelor de călătorie, număr suficient, consider eu. În ceea ce priveşte programul acestora, au fost luate deja măsuri. Chioşcurile de bilete RATC de pe strada Mihai Viteazu, din faţa magazinului Tomis, pe strada Eliberării, în zona Primăverii, în zona Pieţei Tomis III şi Pieţei CET aveau program mai scurt, sâmbăta - până la prânz şi duminica - deloc. Am luat măsura de a prelungi programul de sâmbătă până seara, iar duminică, chioşcurile vor fi deschise până la prânz”, a spus directorul RATC. Potrivit lui Tănase, constănţenii s-au plâns şi de preţul biletelor de călătorie, fapt nefondat în opinia sa, întrucât Constanţa, după Bucureşti, are cele mai mici tarife ale tichetelor. O altă solicitare se referă la introducerea taxatoarelor pe autobuz, însă reprezentanţii RATC spun că această măsură nu ar fi o soluţie foarte bună, deoarece necesită o cheltuială foarte mare şi, în plus, ar fi nevoie de aproximativ 400 de angajaţi. Pe de altă parte, călătorii le-a sugerat reprezentanţilor RATC să facă o serie de investiţii în autobuze şi staţii, însă deocamdată, spune directorul Regiei, ele nu pot fi realizate din lipsă de bani.