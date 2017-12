RATC, câştig de cauză în faţa Casei de Pensii

Disputa dintre Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanţa şi Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Constanţa privind decontarea legitimaţiilor de transport eliberate gratuit, potrivit legislaţiei în vigoare, persoanelor strămutate şi celor deportate politic, este soluţionată de instanţă. Potrivit directorului RATC, Dumitru Coiciu, Regia a mai câştigat un proces intentat CJP. „Este vorba despre dosarul în care cerem CJP să plătească 260.000 de lei, sumă ce reprezintă rata inflaţiei şi dobânda la suma datorată din 2009. Noi am câştigat plata banilor datoraţi pe 2009, dar pentru că această plată s-a făcut cu întârziere, am cerut şi aceste penalităţi, pe care instanţa ni le-a acordat”, a spus directorul Coiciu. Cei 260.000 de lei obţinuţi de la CJP au fost folosiţi pentru a achita obligaţiile către stat ale Regiei. Potrivit directorului RATC, din cele şapte procese intentate CJP pentru sumele datorate începând cu 2009, trei au fost câştigate. Mai sunt deschise procese privind decontarea legitimaţiilor eliberate în 2010, 2011 şi pentru prima parte a anului 2012, precum şi pentru plata unor penalităţi cauzate de întârzierea plăţii. „Conducerea CJP afirmă că nu plăteşte aceste drepturi pentru că nu am semnat convenţia cadru stabilită de Casa Naţională de Pensii, însă aceste drepturi ale persoanelor strămutate şi deportate politic sunt prevăzute prin lege. Ele nu sunt condiţionate de încheierea unei convenţii, se spune doar că se acordă. Faptul că instanţa ne-a dat câştig de cauză dovedeşte că avem dreptate”, a spus Dumitru Coiciu.