RATC, îngropată în datorii de Casa de Pensii

11:47:14 / 12 Februarie 2014

RATC ar putea deveni rentabil...

...daca ar prelua modelul occidental: soferii dau si bilete, au un aparat special, nimeni nu poate intra in autobuz fara bilet (exista o singura usa, cea de la sofer). In autobuzele constantene, 90% din calatori nu platesc biletul, merg ,,moca''. Din noiembrie n-am vazut niciun control. Iar controlul, cand vine, isi ia spaga si-i iarta pe vinovati (care mai sunt aparati si de restul calatorilor). Nu pensionarii sunt de vina, dar asa-i romanul, foarte curajos in fata calculatorului, ca in autobuz, daca urca aia coloratii fara bilet, se fac ca se uita pe geam. In Bucuresti, de exemplu, TOTI pensionarii circula gratuit, nu numai cei cu pensii mici. Iar RATC-ul are, in mod sigur, excedent de salariati, salarii de lux etc.