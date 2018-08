RATC își reînnoiește parcul auto până la Sf. Așteaptă...

02:01:14 / 16 Iulie 2018

Fataboule !

Acest netrebnic in postura de primar este cel mai nenorocit edil pe care orasul Constanta l-a avut in existenta lui. Un mare mincinos , nu las, venetic si incompetent, asta il caracterizeaza pe acest " demolition man ", care a distrus sistematic si pentru mult timp , acest minunat oras..Fatalaule ai fost si ai ramas o marioneta pesedista si purtator de olita celuilalt dobitoc , paiata si drogatul mazare. Da-ti demisia si dute dracului in baltile de unde ai venit !!!