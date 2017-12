RATC, la un pas de dezastru

Situaţia Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa continuă să fie sumbră, societatea acumulând alte datorii, ca urmare a refuzului Casei Judeţene de Pensii (CJP) Constanţa de a deconta legitimaţiile de transport eliberate gratuit persoanelor strămutate şi celor deportate politic, potrivit legislaţiei în vigoare. „În acest moment, societatea doar supravieţuieşte. Avem deschise două linii de credit la Banca Transilvania şi la Millennium Bank care ne ajută să ne desfăşurăm activitatea, în condiţii de criză”, a declarat directorul RATC, Dumitru Coiciu. Pentru a-şi putea recupera datoria de la CJP (ajunsă la 10.500.000 lei, reprezentând contravaloarea legitimaţiilor pe 2011, 2012 de la începutul anului şi până în prezent, şi o restanţă din 2010), conducerea RATC a dat instituţia în judecată. „Au fost, în total, şapte dosare. În trei am obţinut câştig de cauză, iar patru sunt încă pe rol, primul termen fiind pe 4 septembrie. Sunt convins că vom câştiga şi de această dată, însă durează foarte mult până când aceste cauze vor fi soluţionate, iar cu fiecare zi care trece, noi acumulăm datorii la furnizori şi la stat (impozitele care trebuie să le plătim)”, a spus Coiciu. Potrivit conducerii RATC, datoriile societăţii către bugetul de stat se ridică la 6.500.000 de lei. „Trebuie să menţionez faptul că fără eforturile deosebite depuse de angajaţii noştri nu am fi reuşit să ne menţinem pe linia de plutire. În ultimii ani nu am mai putut acorda prime de vacanţă, tot personalul a intrat, prin rotaţie, în concediu fără plată şi am şi fost nevoiţi să concediem 60 de persoane”, a declarat directorul Coiciu.