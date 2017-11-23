RATC micșorează programul de transport în comun. Vezi în ce perioadă!

CĂTRE BATJOCORITORII DIN PRIMĂRIA CONSTANȚA ÎN FRUNTE CU PRIMARUL FĂGĂDĂU DECEBAL, CONSILIERII LOCALI AI TUTUROR PARTIDELOR ȘI RATC !
BATJOCURĂ OFERITĂ DE CEI CARE AR TREBUI SĂ FIE SPRIJINUL REAL AL LOCUITORILOR CONSTANȚA ! MAȘINILE, AUTOBUZELE SUNT PUȚINE LA NUMĂR, CIRCULĂ RAR, SUNT ARHIPLINE, LUMEA SE CĂLCĂ-N PICIOARE, CÂT DESPRE MICROBUZE , ACESTEA SUNT UN DEZASTRU, ADEVĂRATE "BOMBE PE PATRU ROȚI" , MICROBUZELE AU SCAUNELE DEFECTE ȘI MICI, SCAUNELE SUNT CA PENTRU COPII, MICROBUZELE SUNT DEPĂȘITE DE SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI EDILUL CONSTANȚEI ESTE DEPĂȘIT, NU GÂNDEȘTE LA CEVA BUN ȘI DE BINE PENTRU ACEST ORAȘ, PRIMARUL FĂGĂDĂU DECEBAL ESTE UN OM INCOMPETENT, LA FEL SUNT CONSILIERII LOCALI CONSTĂNȚENI AI TUTUROR PARTIDELOR, LA CARE POT FI ADĂUGAȚI ȘI CONDUCĂTORII RATC, CU TOȚII SUNT NIȘTE OAMENI INCOMPETENȚI, FĂRĂ VALOARE, FIIND NUMIȚI PE CRITERII POLITICE, ACEȘTI OAMENI NU POT SĂ FACĂ CEVA BUN PENTRU ORAȘUL NOSTRU, DE 27 DE ANI, CONSTĂNȚENII, AU ALES NUMAI OAMENI PUȘI PE : CĂPĂTUIALĂ ȘI PE AMANTLÂCURI ! PENTRU CONSTĂNȚENI, AU FOST 27 DE ANI PIERDUȚI ȘI FĂRĂ CA VREUN PRIMAR ȘI OAMENII DIN CONSILIUL LOCAL SĂ FACĂ CEVA CONCRET PENTRU ORAȘUL DE LA MALUL MARII NEGRE, CHIAR NIMIC, ORAȘUL CONSTANȚA SIGUR SE SCUFUNDĂ PRECUM O NAVĂ CARE PLUTEȘTE ÎN DERIVĂ DIN LIPSĂ DE CONDUCĂTOR CU IUBIRE DE OAMENII LOCULUI ACESTA ! MIZERIA, TRANSPORTUL ÎN COMUN, FOARTE MULTE STRĂZI ZAC ÎN NOROI, ALTE STRĂZI SUNT ASFALTATE, DAR SUNT RE, RE, RE ASFALTATE ȘI NU ÎNȚELEGEM PENTRU CARE MOTIV SUNT RE, RE, RE ASFALTATE ! PARCURILE SUNT NEGLIJATE ! PODURILE SUNT ÎNTR-O STARE DEPLORABILĂ ! LIPSESC PARCĂRILE, OAMENII CIRCULĂ PE STRADĂ, PRINTRE MAȘINI, GHENELE DE GUNOI UN PRĂPĂD : INFECȚIE TOTALĂ, RROMII SCORMONESC TOATE GUNOAIELE DIN LIPSĂ DE : MANCARE, BANI ȘI CAUTĂ PETURI PENTRU A LE VINDE, CA SĂ AIBĂ UN BĂNUȚ PENTRU ÎNTREȚINEREA FAMILIEI NUMEROASE, TOTUL ESTE, DUPĂ CUM SE POATE SPUNE " LA PĂMÂNT ! " ESTE NENOROCIRE, SĂRĂCIE MARE, FOOOOOARTE MARE IN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI EI POLITICIENII TRĂIESC ÎNTR-UN LUX ORBITOR, EXORBITANT SI CHIPURILE SE CEARTĂ, DAR ASTA DE OCHII LUMII, CA SĂ CREDEM, NOI, ROMÂNII CĂ EI, UNII SI ALTZII DIN POLITICA, NE VOR BINELE, DA DE UNDE ASA CEVA, CA, DE 27 DE ANI, AM VĂZUT BINELE PE CARE NI-L VOR, POLITICIENII ROMÂNI, ADICĂ VOR ÎMBOGĂȚIREA LOR ȘI SĂRĂCIA NOASTRA, A TUTUROR ROMANILOR ?!?