RATC nu moare, se transformă? Planurile Primăriei pentru transportul în comun

10:08:52 / 01 Octombrie 2016

Microbuze

Microbuzele sunt o mizerie. Pasagerii sunt neasigurati. Exista asigurare numai pentru deces. Daca te ranesti in microbuz nu vezi nici macar un ban. Directorul si administratorul iti rad in nas. M-am accidentat intr-un astfel de jaf. Am mers la OPC. Am alergat timp de trei luni pentru despagubire. Nu am primit absolut nimic. Nu va urcati in aceste dricuri care au impanzit orasul. Nimeni nu vede nimic. Bilete nu se dau. Evaziune maxima. ANAF-ul este mana in mana cu ei. Singura solutie ca aceste mizerii sa dispara din oras este ca nimeni sa nu se mai urce in ele