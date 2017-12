RATC reînnoiește parcul auto. Vezi câte autobuze vor fi cumpărate!

11:41:51 / 01 Noiembrie 2016

Transportul in comun

Chiar are sa se intâmple asa ceva ?! Nu-mi vine sa cred ?! Este un vis frumos, de campanie electorala ! Daca pentru tichetele " RESPECT " nu preau au bani in anul 2017, drumurile promise pentru asfaltare in primavara-vara acestui an, adica in 2016, ce sa mai spunem de modernizarea RATC-ULUI, unde trebui esc bani atât mulţi, de asta spun, că-i un vis frumos de / din campanie electorala, pentru fraierit votanţii, oamenii de bună, chiar naivi și creduli totodata ?! Asa a minţit poporul până-n 5 iunie 2016, cu afișe că are să asfalteze strazile până-n data de 25 au gust 2016 ! Mergeţi și vedeţi strazile : XENOPOL, VOIEVOZI, VRÂNCIOAIEI........ că și astăzi sunt in aceiași stare jalnica ca înainte de afișarea panourilor pe care intre timp au sters data finalizării lucrarilor, după care au distrus total panourile. MINCIUNI GUGONATE SI MAI MARI DACA SEMAI POT SPUNE ! Vrem FAPTE și nu VORBE aruncate-n VÂNT !!!