Rate bancare înjumătăţite pentru un milion de români

10:28:24 / 05 Februarie 2014

Cascalul lor... atat!!!

De ce m-as mira oare ca intr-o tara ca Romania, un fost prefect, sa spunem... Danut Culetu, pe 15 inuarie a.c., chiar in fata statuii lui Mihai Eminescu (chipurile organizator de asemenea evenimente si mare patriot :) ), negociaza cu nu stiu cine stie ce individ (pesemne prieten, amic, etc.) angajarea unui tanar: ''Dragul meu, am si eu un tanar, baiat bun, dar care are probleme in momentul de fata si se afla intr-o situatie delicata... a ramas fara loc de munca... Hai, te rog, fa si tu un gest pentru mine... Multumesc!''? Nici macar la un asemenea eveniment nu se pot abtine oamenii nostri politici de la ''blaturi'' sau aranjamente de tot felul, in folosul copilului, nepotului, catelului, purcelului, etc. Sa le fie rusine!!! Imi venea sa ma duc la el si sa ii spun: ''Nene, dar si eu sunt intr-o situatie delicata, nici eu nu am un loc de munca... pe mine cine ma ajuta???''. Probabil, ma gandesc in timp ce scriu aceste randuri, doar Dumnezeu din cer ma poate ajuta, dar si El, daca stau si cumpanesc bine, este destul de ocupat... Traiesc in Romania... cat ghinion pe mine! O sa mai merg sa votez atunci cand va face plopul pere si rachita micsunele!!!