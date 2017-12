Raton găsit în balcon

Se aştepta la orice, însă niciodată nu i-ar fi trecut prin minte că avea să găsească un raton în balconul biroului în care lucrează. Îi auzise pe vecini că, de câteva zile, un animal ciudat le calcă prin curţi, dar a luat vorbele acestora în glumă. „Azi dimineaţă (vineri - n.r.), când am ajuns la serviciu, l-am găsit ascuns între aparatul de aer condiţionat şi perete. Vecinii m-au făcut curios. Când am ajuns, mi-au spus să mă uit pe balcon, explicându-mi că, cel mai probabil, o pisică a rămas prinsă acolo. Când m-am uitat, mi-am dat seama că este, de fapt, un raton. Am încercat să mă apropii, dar face nişte zgomote urâte şi am preferat să sun la organele abilitate“, a declarat tânărul care a făcut descoperirea, Cosmin Piloiu. Câteva minute mai târziu, cu paşi sceptici, au venit la faţa locului şi specialiştii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) din Constanţa. Şi-au imaginat că ar putea avea de-a face cu o glumă proastă, dar aceste gânduri s-au risipit rapid în momentul în care au văzut cu ochii lor că animalul găsit de tânăr este un raton. „Am reuşit să îl prindem în siguranţă, fără să îl rănim, şi să îl aducem la Complex. Din ce am putut să văd, pare a fi adult, însă nu am putut să ne dăm seama ce sex are, pentru că este agresiv. Când îl vom prinde pentru vaccinare, vom vedea. Acum se află într-un spaţiu de carantină. După aproape 20 de zile va fi dus în ţarcul în care avem şi noi patru ratoni. Nu pot să îmi dau seama cum a ajuns acest animal în Constanţa. Ratonii nu pot fi animale de companie, mai ales că legea nu le dă voie persoanelor fizice să deţină animale sălbatice. Ei sunt originari din Canada, sunt omnivori şi au cam acelaşi comportament ca urşii noştri din Braşov, care coboară şi devastează tot. Noi am achiziţionat ratonii de la o grădină zoologică, mai exact o menajerie din Suceava“, a declarat medicul veterinar Nicoleta Ursu, din cadrul CMSN.