Raul se retrage din activitate luna viitoare

Atacantul spaniol Raul Gonzalez Blanco, în vârstă de 38 de ani, a confirmat joi că se va retrage din activitatea de fotbalist la finalul sezonului din America de Nord, în luna noiembrie. „Când am semnat cu New York Cosmos în decembrie, am spus că voi vedea cum mă voi simţi spre finalul anului şi voi decide dacă mai joc sau nu. Decizia mea este de a mă retrage din activitatea de fotbalist la finalul acestui sezon. În lunile următoare voi hotărî următorul pas în cariera mea. Nu a fost o decizie uşoară, cea de a mă retrage, dar cred că este momentul potrivit”, a declarat Raul pentru site-ul oficial al echipei New York Cosmos, la care este legitimat. Presa spaniolă a scris încă de miercuri că Raul vrea să se retragă din activitate în luna noiembrie.

Născut pe 27 iunie 1977, la Madrid, Raul Gonzalez Blanco a început fotbalul la centrul de juniori al clubului Atletico Madrid, dar cariera sa a fost legată de celălalt club mare din capitala Spaniei, Real Madrid, ale cărui culori le-a purtat timp de 16 sezoane, între 1994 şi 2010. A evoluat în 741 de meciuri pentru Real, un record al clubului, şi a marcat 323 de goluri, de asemenea record al clubului, capitol la care a fost egalat recent de portughezul Cristiano Ronaldo. După ce a părăsit-o pe Real Madrid, a jucat la Schalke 04 între 2010 şi 2012, apoi în Qatar, la Al Sadd, până în 2014, când a ajuns la New York Cosmos.

În palmaresul lui Raul figurează şase titluri de campion al Spaniei, patru Cupe ale Spaniei, trei Ligi ale Campionilor, două Cupe Intercontinentale, o Supercupă a Europei, o Cupă a Germaniei şi o Supercupă a Germaniei. Atacantul a adunat 102 selecţii la echipa naţională a Spaniei, pentru care a marcat 44 de goluri.