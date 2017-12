“Război” în Cipru!

După un incredibil meci nul la Bremen, Anorthosis va juca primul meci din UCL pe teren propriu, unde va găzdui pe Panathinaikos Atena. Campioana Ciprului are - deja - la activ o victimă de lux din Grecia - Olympiakos, campioana en titre. Acum, marea rivală a lui Oly este avertizată şi nu va mai repeta greşeala de a ignora o echipă ce a uimit Europa! Dar chiar şi aşa Anorthosis este capabilă să învingă pe Pao! În celălalt meci al grupei Werder are o misiune foarte dificilă, la Milano, unde Inter trebuie să-şi mulţumească fanii mînioşi după umilinţa din derby-ul local. În Grupa C, Sporting are planificată victoria în meciul cu FC Basel, în timp ce Şahtior are amintiri neplăcute din disputele cu FC Barcelona. Din nou partide echilibrate în Grupa D, acolo unde doar Atletico Madrid nu a cucerit Cupa Campionilor Europeni (dar a jucat o finală!). În sfîrşit, al doilea meci al Grupei A opune două formaţii în criză de formă - Bordeaux şi AS Roma. Învinsa din acest meci va mai avea puţine şanse de a ocupa una din primele două poziţii ale grupei.

Programul din această seară, toate partidele urmînd să înceapă la ora 21.45 - Grupa A: CFR Cluj - Chelsea, Bordeaux - AS Roma; Grupa B: Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Atena, Inter Milano - Werder Bremen; Grupa C: Sporting Lisabona - FC Basel, Şahtior Doneţk - FC Barcelona; Grupa D: FC Liverpool - PSV Eindhoven, Atletico Madrid - Olympique Marseille.